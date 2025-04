Lolo Plá agudiza la mala suerte del Mérida

R. P. MÉRIDA. Martes, 2 de noviembre 2021, 07:43 Comenta Compartir

El tuerto que vigilaba al Mérida el curso pasado aún sigue pululándole por ahí. Ahora le ha tocado a Lolo Plá, el pichichi del equipo con seis goles en diez partidos. Tirando a puerta en el entrenamiento del pasado jueves sintió un pinchazo atrás y hoy, tras someterse a nuevas pruebas, conocerá el alcance de la lesión. No viajó ya este fin de semana a Canarias aunque el club lo incluyó en la convocatoria para despistar al rival. Las primeras exploraciones apuntan a una rotura fibrilar que podría alejarle de la dinámica del equipo alrededor de un mes, pero aún no está confirmado. Todavía podría tener buena suerte el equipo de Juan García.

Porque, hasta la fecha, no la ha tenido. Diego Parras y Pedro Lagoa aún no han debutado en el presente curso. El lateral derecho sufre una osteopatía de pubis y, salvo sorpresa, no se le espera hasta el mes de enero. Y el centrocampista portugués tiene una rotura en el aductor largo izquierdo que se produjo tirando un penalti al final de un entrenamiento de pretemporada y aún no cuenta con fecha de regreso.

Emilio Cubo, con un edema óseo en el tobillo derecho del que se operó el curso pasado, sólo jugó en la primera y tercera jornada de Liga. En los nueve partidos restantes de la presente temporada ha sido baja. Héctor Camps también ha participado tan solo en tres de los once partidos, primero por un balonazo en el ojo que lo tuvo en el dique seco hasta la jornada cinco y después por una luxación de codo que se produjo hace tres semanas.

Chirri, que comenzó jugando los primeros cuatro partidos, se rompió el hombro en la semana del quinto y será baja para lo que resta de temporada. Gaspar también empezó disfrutando de minutos en las primeras cuatro jornadas y desde entonces es baja por una distensión fibrilar de grado uno en el gemelo izquierdo. Debería ser el siguiente en regresar.

Diez lesionados

David Rocha también se ha tenido que perder tres partidos por un desgarro miofascial de grado uno en el bíceps femoral izquierdo. Nacho González tuvo que parar una semana por un golpe en el costado. Y Álvaro Ramón ha tenido que jugar un par de partidos infiltrado por un leve esguince de tobillo.

En total, diez futbolistas de los dieciocho de campo del primer equipo han sufrido una lesión en estas nueve primeras jornadas de Liga. Y seis de ellos de una duración considerable. Salvo los dos porteros, Bonaque, Ebuka, Mario Robles, Artiles, Carmelo, Guille Perero, Higor Rocha y Aitor Pons, todos los demás han tenido que pasar por la enfermería por uno u otro motivo. Y aún así, el equipo de Juan García está cumpliendo notablemente en la clasificación: es cuarto, a dos puntos del segundo, con tan solo una derrota y siendo el mejor visitante de todo el grupo.

Y ahora, además de las lesiones, el cuerpo técnico deberá preocuparse también por las sanciones. Nacho González, Guille Perero y David Rocha están a una cartulina de la suspensión. Y, por lo menos hasta dentro de dos o tres semanas, no está el vestuario para perder a más efectivos. Para recibir este domingo al Mensajero (12.00 horas), de momento Juan García cuenta con dos porteros y doce futbolistas del primer equipo. A la espera de si en los próximos días pueden sumarse Gaspar o Héctor Camps.