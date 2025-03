«Parece que llevamos mucho, pero todavía queda un mundo»

«No está mal, pero tampoco está bien». Es el 'sí, pero no' con el que José González 'Gus' valoraba los 25 puntos sumados por ... su Villanovense en esta primera vuelta. Sobre todo, teniendo en cuenta que el buen arranque de año, con dos victorias consecutivas, ha maquillado el bagaje del ecuador de temporada. «Siempre que se ganan dos partidos seguidos y con la portería a cero, te da confianza tanto en ataque como en defensa», argumentaba el técnico serón después de ganar con contundencia por 3-0 al Alcorcón B.

«Nos gustaría estar más arriba, pero también hemos podido estar más abajo», era el otro 'sí, pero no' de Gus. «Llevamos tres semanas al frente del equipo, vamos poquito a poco preparando cada semana y no puedes mirar muy lejos». Lo cierto es que el Villanovense no conoce la derrota desde que asumió el puesto de primer entrenador tras la salida de Manolo Cano. «Los equipos son todos muy difíciles, tienen todos sus argumentos, sus buenos ataques y sus buenas defensas; al final, te cuesta mucho ganar partidos», afirmaba.

Sin embargo, pese a esos buenos resultados, aún tenía una deuda pendiente con su afición que llevaba desde el pasado mes de noviembre sin celebrar una victoria en casa y la media inglesa estaba prácticamente volteada. «Creo que si un equipo quiere lograr sus objetivos, todo pasa por ganar en casa muchos partidos», aseveraba Gus, que recordaba que hasta la victoria contra el Alcorcón B su equipo llevaba los mismos puntos sumados en casa que fuera. «Ahora nos quedan ocho partidos en casa y ocho fuera, hay que seguir trabajando, pero los partidos en casa nos dan ese plus y esa confianza de conocer el campo, contar con la afición y que nos empuje». En ese sentido, confía en que la victoria del pasado domingo servirá para reenganchar a la afición de cara a la segunda vuelta.

También anhela, aunque con los pies en el suelo, poder celebrar algo con su afición en el mes de mayo, algo más que una salvación. «A la segunda vuelta le pido que nos respete la salud, seguir teniendo esa confianza, sumando puntos en la clasificación y cuando llegue la hora de la verdad... a ver dónde estamos», dice un Gus, que responde con calma y sin mirar más allá del próximo domingo. «Parece que llevamos mucho, pero todavía queda un mundo; estamos a la mitad y no hemos hecho absolutamente nada, esto va a ser muy difícil».

Y es que el cambio de entrenador no ha supuesto un cambio de objetivo: «Nosotros vamos a intentar meternos en la lucha bonita como hemos dicho siempre». Esa lucha bonita queda esta semana a tres puntos con un mundo por delante.