Un Llerenense superior deja escapar dos puntos en casa

Ya son cinco las jornadas consecutivas del Llerenense sin conocer la derrota, pero las sensaciones del empate contra la Gimnástica Segoviana fueron de gran ... oportunidad desperdiciada (1-1). Merecieron mucho más los locales sobre el césped del Fernando Robina. El visitante Llorente neutralizó el tanto inicial de Michael, convertido de penalti a los pocos minutos de la segunda parte.

El partido comenzó con mucha igualdad, pero luego se mostró algo mejor la Segoviana. Superado el cuarto de hora, llegó la primera ocasión del encuentro. Astray pisó el área y trazó un lanzamiento desde la frontal del área bien respondido por Kellyan. El portero visitante, Carmona, intervino poco después con una gran parada a remate de Dani Martínez y también anduvo acertado ante un testarazo de Maikel. Los pupilos entrenados por Luismi Álvarez perdieron el equilibrio durante unos minutos. El visitante Hugo Díaz dispuso de una falta directa en ese tramo que casi sorprendió a Kellyan.

No hubo sustituciones al arrancar el segundo tiempo. De hecho, ambos entrenadores no movieron piezas hasta bien superado el ecuador del período. El Llerenense empezó muy fuerte la segunda parte. En un balón enviado con profundidad, el portero visitante cometió un penalti convertido por el delantero Maikel pese a que Carmona se lanzó al mismo lado. La ventaja no rebajó el escenario de superioridad local. Hubo multitud de llegadas para cerrar el partido, sobre todo a cargo de Dani Martínez y Maikel, que no fue capaz de superar la barrera de Carmona. Las primeras sustituciones precedieron al empate definitivo: Laerte relevó a Platero, mientras que por los visitantes, Álvaro e Iván Gómez se sumaron al partido. Llorente estableció las tablas en una jugada aislada resuelta con un gran zurdazo para batir a Kellyan y romper la buena dinámica defensiva del Llerenense.

Este gol cambió radicalmente las cosas de cara al tramo final, en el que ambos conjuntos cabalgaron decididos a por la recompensa de los tres puntos. Bayo y Pablo Guerrero fueron los últimos revulsivos introducidos por Luismi Álvarez. El visitante Ramsés Gil dio entrada a Álex Maroto por Astray cerca de la conclusión. Los minutos finales estuvieron teñidos de alternativas, pero la balanza no se desniveló y el Llerenense, situado por la zona media de la clasificación, se marchó a casa con la percepción de dos puntos perdidos.