El Llerenense reina en un derbi bipolar

Iñaki Alonso: «Es un palo durísimo, un golpe de realidad tremendo»

Iñaki Alonso se lamentó por la falta de efectividad que dio alas a su rival tras el descanso. «Una primera parte para sentenciar, no lo hacemos y lo increíble es que su primer tiro se va para dentro». Les costó reponerse al golpe, pero el técnico vasco señala que «luego cogemos ritmo de partido, pero lo que no puede ser es que en ese segundo gol no estemos preparados para la segunda jugada que deja nuestro portero». Y no se anduvo por las ramas respecto al sentir del vestuario: «es un palo durísimo, un golpe de realidad tremendo y probablemente de humildad». Sobre la preocupante situación de su equipo, dijo que «tenemos que comer mucha mierda y entre todos mirarle de frente y salir adelante». Además, se acordó de los seguidores blanquinegros tras una decepción más. «Pedirle perdón a la afición porque no se merecen esto y no hay excusas, a seguir».