La llegada de Gudi al Badajoz trae de vuelta la apuesta por la tierra y la cantera

Si algo ha echado en falta esta temporada la afición ha sido especialmente la pérdida de identidad y de esencia blanquinegra como sello distintivo ... de la plantilla. Solo Miguel Narváez ponía la marca de la casa y junto a Carlos Cordero cumplían de pasada la cuota extremeña. Después se ganó un hueco el juvenil Edu Sánchez y en casi todas las convocatorias siempre ha habido presencia de la cantera, pero prácticamente testimonial debido a una plantilla corta de efectivos.

La grada del Nuevo Vivero se lo ha recriminado a la propiedad en buena parte del curso y esa reclamación se hizo más patente tras consumarse el descenso. El Badajoz recoge ese sentir en el objetivo de dar un giro a su proyecto y volver a recuperar sus señas aderezadas con fichajes punteros. La incorporación de Gudi como director deportivo es toda una declaración de intenciones en ese sentido. De su anterior etapa como secretario técnico aún se recuerda aquella plantilla que en junio de 2004 hizo soñar con recuperar la categoría de plata perdida con Josemi, Xavi Moro, Sergio Cruz, Traversa, Nene, Navarro, Germán Rojas, Cheli o César Negredo. Y entre esa constelación 'top' se hacían un sitio gente de la casa como Valentín, Guzmán, Dani, Agustín, Ruano, Javi Ramos, Pata, Iván Fernández o Suker. Un plantel de lujo que Gudi tuvo que confeccionar en tiempo récord por la interminable venta de Barradas a Julio del Camino, Luis Refolio y Eloy Guerrero y que mantuvo a Felines encerrado en el hotel hasta producirse la ansiada firma.

En la siguiente, el bloque se mantuvo y llegaron otros refuerzos de primer nivel como Rubén Pérez, Jano, David Cabello, Armindo, Nasser o Thiago Belmonte y del filial se sumaron Juan Carlos Mejías, Tomillo, Juanma Morán, Edu Torres o Luismi, que había sido fichado de la UP Plasencia. Aquella campaña se empañó con el encierro de los jugadores en los vestuarios por impagos. Los pesos pesados salieron del club y del segundo equipo pasaron a completar los entrenamientos Jorge, Ángel y Félix. Esta situación límite provocó que Lotina ofreciese a su Espanyol en un amistoso para ayudar económicamente al club pacense. Aquel partido acabó con once canteranos blanquinegros en el campo: Pata, Ángel, Juan Carlos Mejías, Juanma, Tomillo, Edu Torres, Dani, Víctor Moriano, Suker, José Ángel y Luismi.

Esos años de Gudi en las oficinas del Nuevo Vivero coincidió con la mejor generación de canteranos de la época moderna. Un año antes del cambio de manos del club a los empresarios pacenses en 2003, el último de Barradas que llevó al equipo a Segunda B, los cachorros de Javi Pereira habían hecho con el Badajoz B justo lo contrario que el primer equipo y deleitado a su afición con un grupo rebosante de calidad y desenfado que se metía en el playoff de ascenso a una división de bronce que de antemano no podrían haber alcanzado por el descenso de sus mayores. Esa camada de talentos se abrió paso en los años siguientes con gran presencia en el primer equipo.

La retirada de Guzmán Casaseca dejó huérfano de referentes a una afición que siempre había tenido algún buque insignia de la cantera. Ese mismo verano el llamado a ser su sucesor natural, César Morgado, cogió la maleta y se marchó a Sabadell. Desde entonces falta ese estandarte que enarbole los colores blaquinegros y conecte con el Nuevo Vivero. En este nuevo milenio La Academia siempre ha estado representada asumiendo los galones del vestuario con Dani, Ruano, Álex Herrera, José Ángel o Guzmán. Incluso en la época dorada del último ascenso a Segunda también tenía peso en el once con Rodri, Tigre Valverde, Macarro, Juan Pedro o José Luis y años después con Cidoncha, Óscar de Paula o Rubén Mesa. Desde los tiempos de Isidoro y 'cañoncito' Velázquez hasta Guzmán. El último emblema blanquinegro. Legado que ahora recae en Miguel Narváez.

El Badajoz siempre ha mirado a la cantera y a la propia tierra. De suelo extremeño también brotaron Adolfo, Agustín Izquierdo, Fael, Patri, Jorge Zafra, Luismi, David Alejo, Joaqui Flores, Gaspar, Emilio Tienza, Tete, Toni, Emilio Pinto o Copito. Una filosofía que parecía olvidada estos dos últimos años y que encomienda a Gudi en busca de esa combinación perfecta entre 'correderas' y 'guzmanes' que encaje en el vestuario y aspire a lo máximo.