La llave del playoff para el Villanovense pasa por Segovia

El Villanovense está donde quiere estar, pero le gustaría más ocupar el lugar de la Gimnástica Segoviana, su rival de hoy. Los de Manolo Cano viajan a Segovia con el objetivo de asaltar posiciones de liguilla de ascenso, que vienen marcadas precisamente por el conjunto segoviano. «Queremos estar en la pelea de arriba y estar metidos en esos puestos que dan derecho a algo tan ilusionante como es jugar un playoff; es una meta que tenemos, pero se consigue poco a poco», reconoce el entrenador del Villanovense antes de un partido que espera «complicado porque nos vamos a enfrentar a un equipo que está haciendo las cosas muy bien desde principio de temporada».

Los serones, dice Cano, afrontan el partido con la ilusión y la inercia de la última victoria en casa frente al Estepona. «Hay que seguir manteniendo la solidez defensiva que nos ha permitido no descolgarnos, pero a la vez tener una fase ofensiva en la que ser capaces de no sufrir tanto sin balón y no entrar en fases de descontrol», afirma el técnico cordobés que en este partido no podrá contar una semana más con el lesionado Andi Bodgan, pero sí con el recién incorporado Benji Núñez, presentado esta semana. «Viene bastante mejor de lo que se puede esperar de un futbolista que viene de estar sin equipo», asegura sin descartar que pueda entrar en la convocatoria, «se nota que ha estado en disciplina de grupo y viene con un estado físico suficiente».

En el lado contrario, Ramsés Gil, entrenador de la Segoviana, define al Villanovense como un equipo «muy competitivo, una plantilla muy compensada con jugadores con mucha experiencia en la categoría y gente en plenitud, juegan muy bien al fútbol, en un modelo bastante similar al nuestro».

Pese a esas similitudes sobre el papel, hay diferencias en sus cifras. No obstante, la Segoviana es el segundo equipo más goleador del grupo y el Villanovense el que más partido saca a los suyos siendo el tercero menos anotador. Por contra, prueba de la solidez defensiva de los serones es que ha encajado la mitad de goles que su rival de hoy. «Va a ser muy complicado sacar algo positivo de allí», advierte Manolo Cano, «delante vamos a tener un equipo con muy buenos futbolistas en fase ofensiva y debemos encontrar un equilibrio en el que no perdamos nuestra identidad».