Mucho líder para tan poco Mérida

El Mérida encaró muy bien el partido, pero al cuarto de hora se le lesionó (muscularmente) Héctor Camps y se le cayó el ánimo. Y el Córdoba se lo cobró en su primer acercamiento peligroso: pérdida de balón infantil, falta de contundencia en el robo ... y disparo flojito pero medido de Fuentes para el 1-0.

Aún no se había levantado el conjunto emeritense del golpe, tanto físico como psicológico, cuando Felipe Alfonso, el otro lateral, sintió molestias y pidió el cambio poco antes de la media hora de juego. Y con ese nuevo varapalo el equipo justificó su falta de fe en salvar el resultado en la hora que quedaba de partido.

En el descanso, Artiles pidió el cambio por un fuerte golpe en la rodilla y, nada más reanudarse el choque, Luismi castigaba otra pérdida infantil de balón y otra falta de contundencia en la defensa de la jugada para hacer el 2-0. A partir de ahí el equipo bajó los brazos y el partido se convirtió en un simulacro. Los aficionados del Mérida desplazados ya no querían ni mirar.

CÓRDOBA Carlos Marín; José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez (Cristian, 85'); Javi Flores (Tala, 85'), Toni Arranz (Viedma, 59'); Simo, Carlos Puga (Antonio Casas, 59'), Luismi (Omar Perdomo, 76'); Adrián Fuentes. 3 - 0 MÉRIDA Javi Montoya; Felipe Alfonso (Guille Perero, 26'), Bonaque, Nacho González (Ebuka, 71'), Héctor Camps (Gaspar, 15'); Mario Robles (Marckus, 71'), Artiles (David Rocha, 46'), Carmelo Merenciano, Álvaro Ramón; Aitor Pons y Lolo Plá. GOLES: 1-0, Min. 17, Fuentes. 2-0, Min. 50: Luismi. 3-0, Min. 83: Casas.

ÁRBITRO: Morona del Campo, del colegio madrileño. Amonestó a los locales José Alonso, Luismi y Antonio Casas y a los emeritenses Mario Robles, Gaspar y Álvaro Ramón.

INCIDENCIAS Alrededor de 5.000 espectadores en el Nuevo Arcángel.

Todo lo que sucedió después de eso dejó en mal lugar al equipo: fue muy inferior a un Córdoba que jugó tal vez al cuarenta por ciento de su mejor versión, perdió a Mario Robles por acumulación de amarillas para el partido ante el Cacereño del próximo domingo, se les vieron las costuras y la falta de personalidad a muchos jugadores y Antonio Casas hizo el definitivo 3-0 a diez minutos del final.

Lo poquito del Mérida en ataque se redujo a dos tiros lejanos de Carmelo Merenciano en la primera mitad: uno que salió besando la escuadra en el 32' y otro que le complicó la parada a Carlos Marín en el 41'. Y, ya en la segunda parte, un cabezazo flojito desde área chica de Aitor Pons muy centrado y un golpeo desde la frontal del área grande de Gaspar que salió lamiendo la madera. Y ya está. Por eso fue el peor partido de la temporada del equipo de Juan García.

El Mérida necesita, para estar más arriba y tener más puntos, jugar con otro ritmo y a otra velocidad. Pero cuando aprieta, o bien se le lesionan los jugadores o bien no están físicamente para ello. Y eso es lo preocupante y lo grave, porque se avecinan Cacereño, Villanovense y Montijo (equipos que, especialmente, te exigen en lo físico) y tienes a Higor Rocha, Emilio Cubo, Diego Parras, Pedro Lagoa lesionados, a Mario Robles sancionado y a cuatro jugadores que se te acaban de caer en el Arcángel. A la espera de pruebas, pueden irse directamente a la enfermería Héctor Camps, Felipe Alfonso, Artiles y Guille Perero, que no fue titular porque no estaba, por molestias musculares, para noventa minutos.

Estas dos derrotas consecutivas y esta pobre imagen en los últimos dos partidos han concentrado las miradas de la dirección deportiva y la directiva en Juan García, cuya continuidad está en peligro.