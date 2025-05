Lección de orden y puntería del Cacereño en Tamaraceite

Julio Cobos: «Somos un equipo que nos sabemos adaptar»

El entrenador del Cacereño puso en valor la capacidad de adaptación del equipo, mostrada ayer nuevamente en Las Palmas: «Hemos salido muy bien a un campo muy complicado donde el Tamaraceite ha conseguido cinco victorias contra rivales fuertes en los últimos cinco partidos. Creo que hemos salido muy concienciados de qué rival íbamos a encontrar. No ha sido un partido muy vistoso en cuanto a fútbol, pero en la primera parte apenas hemos sufrido y hemos tenido una ocasión muy clara de José Ramón, que regateó al portero y la tiró fuera». Cobos también recalcó la evolución sobre lo comentado en el intermedio: «En el descanso hemos intentado corregir algunas cosas porque les permitíamos que tocasen demasiado. Nos ha costado en ese sentido. Habíamos hablado de que la estrategia cobra mucha importancia en este tipo de partido cuando no logran abrirse por juego. Es muy importante. Hemos tenido la suerte de hacer el gol a balón parado. Después ,el Tamaraceite nos ha apretado y hemos sabido sufrir. Les cuento poquísimas ocasiones, aunque es cierto que ha habido muchas faltas frontales y saques de esquina, pero las hemos defendido bien».

El técnico del cuadro cacereño volvió a recordar, como ya hiciera en la previa, la calidad del rival y, por tanto, el mérito del triunfo logrado: «Nosotros dejábamos que el Tamaraceite, si tenía la pelota, fuera en su propio campo. Eso no me preocupa, sí cuando son capaces, como han hecho en algunas ocasiones, y por eso hemos cambiado el sistema para jugar con tres centrales, de filtrar pases por dentro y encarar a nuestra línea defensiva. Ahí sí que nos crean más problemas. Que tengan el balón mucho tiempo en línea defensiva no me preocupa. Ese juego a nosotros nos viene bien porque tenemos a gente rápida». «Quizás no hemos sabido conectar cuatro o cinco contras que hemos tenido y nos ha faltado ese último pase con José Ramón, Carlos Fernández o con Colau y Solano cuando han salido al final del partido, pero creo que somos un equipo que nos sabemos adaptar. Hoy -por ayer- lo hemos hecho al campo y las circunstancias. Me voy contento en ese sentido», prosiguió.

El preparador pacense se congratuló por «el alto nivel que nos ha dado Bernabé» y reconoció que el equipo pasa por un momento dulce en el que las cosas salen de cara: «Cuando las cosas te salen bien, tienes tres córners y enganchas uno. Estamos en ese momento de que a nosotros con poco nos están saliendo bien las cosas».