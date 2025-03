Karim, única baja para el Cacereño de Julio Cobos en La Palma

j. cepeda Viernes, 10 de febrero 2023, 19:18 Comenta Compartir

Tras cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, el Cacereño buscará este domingo en La Palma su particular punto de inflexión ante el Atlético Paso (Municipal de El Paso, 12:00 horas). La expedición verdiblanca, que emprenderá el viaje hasta las islas este sábado, lo hará sin el extremo Karim, a quien aún le faltan al menos dos semanas para finalizar su proceso de recuperación, según explicó este viernes en sala de prensa el entrenador del conjunto extremeño, Julio Cobos.

El preparador del Cacereño es consciente de que en las últimas citas su equipo se ha visto penalizado por la falta de gol, pero no muestra preocupación al respecto. «En algunos partidos hemos tenido ocasiones claras. Si no metes gol es difícil ganar, pero trabajamos en ello y sabemos que esto va por rachas. Hay que seguir trabajando y confiando».

Similar discurso expone Julio Cobos cuando se refiere a las cuatro jornadas consecutivas, tres de ellas como local, sin conocer el sabor del triunfo. «Queremos ganar y seguir sumando. Estas rachas no son agradables, pero lo que yo percibo en el día a día no me preocupa porque el equipo está trabajando bien. La predisposición es muy buena, pero nos han faltado detalles en algunos partidos».

Asimismo, Cobos se encuentra satisfecho con la adaptación al grupo de trabajo de los tres fichajes de invierno, como es el caso de Víctor Segura, Rubén Sanchidrián y Relu. Este último podría realizar su debut este mismo domingo si así lo estima el cuerpo técnico. «Vienen de participar con sus equipos. Aunque Relu ha estado parado en cuanto a la competición, viene bien de forma. No les hemos pedido nada del otro mundo y se han adaptado rápido», sostiene el técnico verdiblanco sobre sus nuevos pupilos.

A pesar de haber sumado tres únicos puntos de los últimos 12 puestos en juego, el Cacereño arrancará la presente jornada liguera en puestos de playoffs de ascenso a Primera RFEF empatado a 31 puntos con la Gimnástica Segoviana, sexto clasificado y equipo que marca la zona de corte. Por detrás del conjunto verde, con 30 y 28 puntos, respectivamente, acechan Estepona y Coria, dos de los candidatos a estar en la zona noble al término del campeonato regular.