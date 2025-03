Kandoussi: «Pensé que iba a morir»

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 15 de febrero 2024 | Actualizado 16/02/2024 10:41h. Comenta Compartir

Bilal Kandoussi ha nacido dos veces. Una en Carabanchel en el año 2000, donde habían aterrizado sus padres desde Marruecos para ganarse la vida, y otra en una cuneta cerca de Mérida el pasado 27 de diciembre, cuando sufrió un terrible accidente justo cuando regresaba de las vacaciones de Navidad rumbo al Nuevo Vivero para el primer entrenamiento del CD Badajoz. De su relato de lo sucedido se extrae que, pese a la crudeza del daño causado en su brazo izquierdo que le ha obligado a estar de baja lo que resta de temporada y a pasar por el quirófano en tres ocasiones, se puede decir que ha tenido suerte.

Porque en ocasiones el fútbol pasa a un segundo plano, como el futbolista hispano marroquí matiza. «Lo primero que se te viene a la cabeza en el momento del accidente es que te mueres. Te lo digo así de claro. Y luego me vi el brazo y pensé que me moriría desangrado, o me van a cortar el brazo o no sé qué va a pasar conmigo. Se te pasa de todo por la cabeza». Una vez superado ese shock y la vida ya no está en peligro, entonces sí se puede ocupar el cerebro con pensamientos relativos al deporte rey. «Es que hasta que no llegué al hospital de Getafe tres días o cuatro después y los cirujanos lo vieron todo y no me confirmaron, no sabía nada. En el primer momento te preocupa mucho más tu vida que jugar al fútbol», contesta cuestionado por el temor a tener que poner fin a una carrera que todavía está casi en ciernes.

Se nota que quiere olvidar el accidente, aunque reconoce que no es capaz y que tiene imágenes en el cerebro que nunca se le borrarán. Fue consciente en todo momento y tal vez eso le perjudicó porque casi mejor no haberse enterado de nada. «Pasó y ya está. Me enteré de todo y lo cierto es que no se olvida. Lo recuerdo todo perfectamente. Fue un gran susto, piensas en tu familia, en muchas cosas. Piensas que adiós, que me voy. Que muero. Te das una hostia a 120 kilómetros por hora contra un muro que había en un lateral, sin una rueda y el coche sin control, varias vueltas de campana... Imagina, en esos milisegundos cuando vas hacia el muro lo que se te viene es eso, que te vas a morir», atestigua Bilal Kandoussi, a quien las robustas características de su coche, un Hyundai YX35 –entre un SUV y un 4x4–, le pudieron salvar la vida. «Ayudó bastante el coche. Se puede decir que he vuelto a nacer, me lo dice todo el mundo. Y que he tenido suerte porque hay cosas que no tienen solución», apostilla el extremo.

De una primera atención en el Hospital de Mérida lo trasladan al de Getafe, donde ha sido ya operado en tres ocasiones y las tres con éxito pese a la complejidad. Tiene un injerto de piel y grasa que le han extraído de la espalda, además de otro injerto de nervio que le han quitado del bíceps nerviobraquial y que le han instalado en la zona del codo para sustituir el nervio perdido en la colisión. Asegura que se encuentra bien, cada vez mejor. «Estoy bien, ahí vamos, recuperándome con la rehabilitación y cada vez un poco mejor. La verdad es que el brazo quedó bastante dañado y aquí sigo en Madrid recuperándome con la familia. Por supuesto que echo de menos el fútbol, pero es un tema de paciencia. Ahora por lo menos no tengo tanto dolor como antes porque estoy mucho mejor. Hay que tener paciencia porque hasta que no esté bien no podré hacer nada. Es una cuestión mental ya, más que física, pero entre la rehabilitación y que estoy centrado en recuperarme, pues no me aburro».

Agradecimiento al Badajoz

Bilal se muestra muy agradecido al CD Badajoz por cómo ha gestionado su infortunio. El club blanquinegro anunció su renovación para la próxima temporada, la mejor manera posible de apoyar y confiar en su joven futbolista. «Sí, hombre. No lo hace cualquiera eso. Nunca me ha pasado una situación así, pero conozco otros casos en los que el club los ha dejado tirados. Me ha sorprendido porque en este caso para nada ha sido así. Les estoy muy agradecido. El director deportivo Gudi me ha llamado casi siempre, los compañeros, el entrenador, me han preguntado. No tenían por qué renovarme un año más, el Badajoz no tiene la culpa de lo que ha pasado. Ahí se nota la calidad humana de las personas del club».

Además de este gesto de la entidad albinegra, Kandoussi pasó un buen rato durante la visita del primer equipo a Madrid en el choque ante el Unión Adarve. «Me alegré mucho de verles, sí. Ellos quisieron darme una sorpresa, pero la verdad es que yo ya sabía que los vería, me había enterado antes, pero me gustó mucho estar con ellos».

Un Kandoussi que, desde la lejanía y aunque ya no tiene ficha –la suya se utilizó para el fichaje de Urain–, sigue de cerca la preocupante actualidad deportiva del Badajoz, con el equipo sin ganar un encuentro once jornadas consecutivas y en descenso. «Lo sigo muy de cerca y hablo mucho con los compañeros. Fui también al partido de Guadalajara. Me preocupo, claro, soy un jugador más aunque ahora no esté ahí. No es agradable para nadie cómo lo está pasando el equipo, lo están pasando mal porque es su trabajo y se están jugando su futuro».

Bilal Kandoussi El-Khallak (17-02-2000), dio sus primeras patadas organizadas al balón a los diez años en los alevines del Parla, donde se crio tras nacer en Carabanchel. Tanto su hermano como él nacieron en España, país destino de sus padres marroquíes en busca de un futuro mejor. Un amigo y vecino le convenció para que se uniera al equipo y aquello fue el germen de su trayectoria. Pasó por las canteras de varios clubes madrileños como el Pinto o el Getafe, entre otros, hasta que le llega una oportunidad de oro con la llamada del Real Madrid. En Valdebebas coincidió en el juvenil de primer y segundo año con piezas cotizadas de la cantera blanca como Miguel Gutiérrez, Arribas o Marvin. «Es el sueño del cualquier chaval. Nunca pensé en dedicarme al fútbol o que eso pudiera pasar porque jugaba porque me gustaba el fútbol», rememora el extremo zurdo que también se desenvuelve como mediapunta

Volvería al Getafe en División de Honor y de ahí lo fichó el Castellón, al que perteneció cuatro años y con el que debutó en Primera RFEF con 19 años. Fue cedido al Logroñés, regresó a Castalia y pasó por el Atlético Baleares antes de firmar por el CD Badajoz el pasado verano, con el que este curso ha participado en once partidos, uno de ellos como titular. «Faltaba un año de contrato con el Castellón y salió la opción. Me llamó mucho la atención el Badajoz, por su nombre, y me gustó la propuesta». Su deseo ahora es empezar «a tope» la próxima pretemporada en el Nuevo Vivero y espera que sea en Segunda RFEF.

