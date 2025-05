El Juzgado de lo Social declara la insolvencia provisional del Badajoz

El Badajoz no sale de un juzgado cuando ya está en otro. Un nuevo frente judicial se le abre a los ya en marcha en ... distintas salas entre la capital pacense y Málaga. El Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz ha dictado un auto por el que declara la situación de insolvencia temporal de la entidad por una deuda con un trabajador de 11.472,33 euros. «Declarada insolvencia provisional de la sociedad de esta hoja por importe principal de 11.472,33 euros según mandamiento del Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz por resolución de fecha 15 de marzo de 2024», publica este lunes el Borme. El Registro Mercantil cumple así con lo marcado por la ley tras recibir la notificación del juzgado y posteriormente proceder a su inscripción en el boletín oficial.

Este auto parte de la reclamación de un miembro del cuerpo técnico de hace dos temporadas por una deuda que al no ser reconocida por el Fogasa se vio obligado a recurrir ante el juzgado. Se trata de un trámite mediante el cual los acreedores deben presentar un certificado de deuda reconocida en el concurso que en este caso el administrador concursal no efectuó. Por este motivo, este empleado del club acudió al juzgado para reclamar su deuda y el juez una vez comprobado los bienes que dispone el club con los que pudiera hacer frente a esa deuda de poco más de 11.000 euros ha declarado un auto de insolvencia. En este caso se aplica la Ley reguladora de jurisdicción social con trabajadores que en autos dictados de insolvencia tiene la obligación de notificar al Registro Mercantil para que a su vez lo haga público en el Borme. El juez considera que el club pacense no dispone de bienes ni patrimonio para hacer frente a dicha deuda reclamada o ser embargados por lo que procede a declararlo en situación de insolvencia de manera provisional hasta que se corrija la incidencia.

El Badajoz puede resolver este nuevo lío judicial saldando su deuda con el empleado o llegando a un acuerdo para levantar el recurso. El juzgado apremia a hacerlo, de lo contrario hasta podría desembocar en la liquidación de la entidad.

El grupo Oliver-Iglesias pondrá al día las cuentas

El grupo de Luis Oliver y Agapito Iglesias sostiene que esta situación quedará resuelta una vez concluya la auditoría que se ha puesto en marcha para conocer la situación económica del Badajoz y se procederá al pago de los 11.472,33 euros con dicho empleado, así como otras cantidantes impagadas en el concurso con otros acreedores, además de los compromisos con Hacienda y Seguridad Social. La sociedad Oliver-Iglesias estima que durante el año de gestión del grupo mexicano el Badajoz generó una deuda de unos 600.000 euros y que una vez recabe toda la documentación con la auditoría se pondrán al día las cuentas del club.

En la misma edición del Borme de este lunes se recogen oficialmente las dimisiones de Luis Díaz-Ambrona como presidente y consejero del consejo de administración y de Diego García como secretario no consejero.