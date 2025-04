El Juzgado de Málaga desestima las medidas cautelares solicitadas por el grupo mexicano

El grupo Oliver-Iglesias irrumpió en el Nuevo Vivero con un poder notarial y ahora también cuenta con el respaldo judicial. En este caso por ... el revés recibido por el grupo mexicano en su petición de amparo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga. El Grupo Andimi y Atlantic Capital 2000 habían solicitado la adopción de medidas cautelares contra los representantes de las mercantiles de la familia Oliver y Agapito Iglesias con el objeto de «restablecer el orden, la legalidad y la justicia» en el club y «reponer la posesión de las instalaciones a los legítimos propietarios» de la mayoría del capital social del Badajoz. Pero el juez Juan Carlos Velasco Báez dictaba el pasado 8 de marzo un auto en el que desestima dichas medidas. «No hay en lo que respecta a este Juzgado y Procedimiento incumplimiento a las condiciones establecidas en el auto de autorización de fecha 02/03/2023 y en su consecuencia procede la denegación de las medidas cautelares solicitadas, al no tener relación con el presente procedimiento». El juez no entra a valorar a quien corresponde la titularidad de las acciones y se limita a seguir las directrices y cumplimientos del auto del 2 de marzo de 2022 mediante el cual autorizó la venta de las acciones de Feverstone SA a Lanuspe SL. «Que conforme a consulta del Estado de movimientos de cuenta de consignaciones de este juzgado y obrantes en la pieza formada a estos efectos al 628.06/2021 constan al día los ingresos correspondientes, quedando a la espera de consignación de los próximos vencimientos, que figuran en la escritura de compraventa, a los próximos 30/09/2024 y 30/09/2025».

El grupo mexicano presentó en su escrito una serie de alegaciones en las que recordaba los términos del acuerdo de compra-venta del 99,75 por ciento de las acciones del Badajoz a pagar en cinco plazos consignados a través del juzgado malagueño que instruye la causa contra Joaquín Parra por supuesto fraude del IVA y blanqueo de capitales. «El auto establecía de manera clara, concisa y sin lugar a dudas, que si se realizara la venta parcial o total de las acciones del Club Deportivo Badajoz SAD, a un tercero que no fuera la entidad Lanuspe SL se debería de abonar el precio al contado, es decir, y para resumir, se autoriza la venta a Lanuspe SL, que adquiere por el precio de 1.500.000 euros. En caso de que Lanuspe SL venda total o parcialmente su único activo -las acciones del Club Deportivo Badajoz SAD- deberá abonar el precio de 1.500.000 euros, al contado, sin posibilidad de pago aplazado». Pero Velasco Báez rebate esa premisa y fundamenta que no existe tal condición ante un posible traspaso de las acciones a otra sociedad. «Tal y como consta en la parte dispositiva del auto de 02/03/2022 no consta limitación alguna a la mercantil Lanuspe SL para la venta de su activo en las acciones del Club Deportivo, tal y como afirma erróneamente el solicitante en su alegación Primera, párrafo segundo, todo ello con mantenimiento integro de las condiciones resolutivas establecidas por este juzgado».

Dessteimada también que el Badajoz sea acusación particular

Sobre el Badajoz pesa un embargo de las cuentas y ayudas públicas y una fianza de 17.592.282 de euros por parte del Juzgado de Málaga tras llegar al final de la instrucción penal y por el que se decreta la apertura de juicio oral pendiente de fecha. El grupo mexicano también se había dirigido a dicho juzgado en representación del CD Badajoz con la intención de que el club se pudiera personar como acusación personal contra Joaquín Parra. Pero el titular Juan Carlos Velasco también se lo deniega al considerar que en el escrito no se justifica razón alguna para incluirlo en la causa. «Conforme al escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal y Abogado del Estado en el que acusa al Club Deportivo Badajoz SAD como responsable civil como partícipes a titulo lucrativo del artículo 122 del Código Penal y en su defecto como responsable subsidiario del delito de blanqueo de capitales, y se procedió a su apertura de juicio oral; y no constar en la causa, ni acreditarse en el escrito presentado la condición de víctima o perjudicado por los delitos que se persiguen, conforme establece el artículo 109 y 110 de la Lecrim, es por lo que procede la denegación de personación como acusación particular del Club Deportivo Badajoz SAD que ha sido interesada».

Andimi y Atlantic pueden presentar un escrito de impugnación contra esta resolución e interponer así un recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación, así como de apelación en el plazo de cinco días.