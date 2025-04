Julio Cobos: «Las diferencias son mínimas entre los dos equipos»

El Cacereño continúa esquivando las adversidades. Al menos, las que suelen llegar en forma de lesión. Para el encuentro de este domingo frente al Recreativo ... de Huelva (Príncipe Felipe, 12:00 horas), el cuerpo técnico dirigido por Julio Cobos podrá elegir entre todos los jugadores para confeccionar la convocatoria. Todo ello a falta aún del entrenamiento de este sábado.

Iván Fernández, quien el pasado domingo en Valencia recibió un golpe en uno de sus tobillos, ha podido recuperarse a tiempo de sus dolencias y podrá ser uno más en el partido de ida de la eliminatoria final por el ascenso a Primera Federación.

Sobre la eliminatoria frente al decano del fútbol español, el entrenador del Cacereño reconoce la entidad de su adversario y considera que se trata de un atractivo emparejamiento. «Será un muy buen partido entre dos equipos históricos. Es una final de 180 minutos y el rival no puede ser mejor. Es un equipo con muchísima historia y al que todo el mundo tiene mucho cariño. Nosotros llegamos muy ilusionados y con muchas ganas. Estos son los partidos que a los futbolistas les gusta jugar», explicaba Julio Cobos este viernes en su comparecencia pública previa al encuentro del domingo.

Tal y como ya hiciese frente al Valencia Mestalla y sabedor del potencial de su propio equipo, el técnico verdiblanco se niega a otorgar a su rival el cartel de favorito. «Es una eliminatoria al 50 por ciento. El Recreativo de Huelva tiene jugadores con experiencia y algunos que han firmado de Primera Federación. Esto del fútbol es muy relativo y en una mala tarde te pueden pintar la cara, pero las diferencias son mínimas entre los dos equipos. No creo que vaya a ser una eliminatoria donde haya muchas diferencias».

Sobre el tipo de partido que prevé, el entrenador del Cacereño confiesa que no espera a un Recreativo especulador en el Príncipe Felipe. «Ellos querrán llevarse un buen resultado y un buen resultado es la victoria. Si nosotros somos mucho mejores que ellos, a lo mejor un cero a cero les puede saber bien, pero entiendo que el Recreativo de Huelva va a venir a intentar ganar el partido. Tienen jugadores de mucha calidad y que saben de qué va esto. Están curtidos en mil batallas», avisa el preparador verdiblanco.

Pese a la gran expectación que está levantando esta eliminatoria en la capital cacereña, Cobos dice permanecer algo apartado de la efervescencia social, aunque sostiene que sus jugadores sí están sabiendo disfrutar del momento. «Yo estoy muy ajeno porque no tengo redes sociales, pero he incidido en que los chavales disfruten de esto porque, desgraciadamente, en el fútbol tienes más años malos o en los que no te juegas nada que años en los que te juegas un ascenso. Hay que disfrutarlo y, por lo que veo, lo están haciendo. Están entrenando como auténticos animales. Lo han hecho todo el año, pero ahora más», dice sobre sus pupilos.

En una temporada que permanecerá para el recuerdo de los aficionados por todos los avatares acaecidos durante el curso, Cobos se muestra más que satisfecho con el trabajo realizado, aunque busca poner la guinda con el ascenso. «Estoy contento con el rendimiento que ha tenido la plantilla. Incido mucho en que los jugadores no se cansen de seguir escribiendo en nuestro libro nuevas páginas porque aún quedan cosas que se pueden conseguir. Queremos poner el broche de oro, que sería ascender».

Para el encuentro de este domingo, se espera un lleno técnico en las gradas del Príncipe Felipe, cuyo hormigón será copado, casi en su totalidad, por aficionados verdiblancos. Asimismo, 2.000 seguidores onubenses disfrutarán de la cita desde la grada supletoria instalada para la ocasión en el fondo norte.