Julio Cobos, un año más en el Cacereño

Julio Cobos va camino de convertirse en el Alex Ferguson del Cacereño. No es normal en estos tiempos en los que la paciencia no impregna ... a los clubes de fútbol que un técnico cumpla más de un lustro en el banquillo de un equipo. Pero en el Príncipe Felipe tienen otra filosofía, y más cuando quien ocupa dicho banquillo ha elevado al club verdiblanco a cotas muy altas e incluso a momentos históricos como los vividos en la Copa del Rey ante clubes de la talla del Real Madrid o Girona. El Cacereño ha anunciado en la mañana de este lunes que Julio Cobos renueva para una temporada más, la que será su sexta, con 100 victorias en sus alforjas tras 211 partidos al frente de la nave verdiblanca.

Se trata de una renovación esperada y nada sorpresiva, ya que ambas partes se habían pronunciado al respecto en torno a este desenlace, pero esto es fútbol y siempre pueden ocurrir cosas, por ejemplo ofertas a las que no se puede hacer frente. Además, la continuidad de Francis Bordallo al frente de la parcela deportiva, comunicada a finales de la semana pasada, hacía presagiar que esta decisión no tardaría demasiado en hacerse oficial. Es verdad que la última temporada de los cacereños en Segunda RFEF fue muy irregular, con una primera fase muy dubitativa en la que no se cosecharon grandes resultados, pero al final el equipo salvó los muebles e incluso rondó la clasificación para la fase de ascenso, además de amarrar el pasaporte para una Copa del Rey de grato recuerdo en la historia más reciente de la entidad.

Como expresa el Cacereño en una nota de prensa, «el idilio entre ambos ha sido todo un éxito, logrando un ascenso a Segunda Federación, dos fases de playoffs de ascenso a Primera Federación y noches históricas en Copa del Rey, eliminando a un equipo de Primera División como el Girona FC y disputando los dieciseisavos de final ante el Real Madrid». Por el césped del Príncipe Felipe se pudo disfrutar del talento y un golazo de Rodrygo Goes mientras en la sala de prensa Ancelotti impartía su magisterio en una noche en la que el Cacereño plantó cara e hizo sudar de lo lindo al reciente campeón de la Champions, que llegó a Cáceres en autobús y con su segundo equipo.

La época de Julio Cobos como técnico del Cacereño va aparejada al entrenador José Luis Montes, en la temporada 2011/12. En la campaña siguiente, empezó su aventura en solitario, logrando un 12º puesto en Segunda B y venciendo al Málaga CF en La Rosaleda en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Después se marcharía al Villanovense, luego al Linense y de nuevo al club serón para un posterior regreso al Príncipe Felipe en 2019. Además, Julio Cobos también ha sido jugador del Cacereño cuatro campañas, entre los años 2000 y 2004, como recuerda el escrito del club verdiblanco. Estamos ante un verdadero hombre de club que seguirá un año más para tranquilidad de una mayoría de la afición que esperaba ansiosa dicha renovación.