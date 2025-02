Todo en juego en el derbi de las Vegas Altas

Estrella Domeque Don Benito Viernes, 14 de abril 2023, 20:52 Comenta Compartir

La palabra derbi ha perdido su significado en esta Segunda RFEF de continuos enfrentamientos regionales; con una única rivalidad como excepción: Don Benito y Villanovense. Ese término ya desgastado recupera su brillo y esencia en tardes como la de este sábado en el Vicente Sanz. Los dos equipos de dos ciudades inmersas en un proyecto de fusión se ven las caras con mucho más que el orgullo en juego. Es más, el orgullo es quizás lo de menos en un duelo del que saldrán vencedores y vencidos. No es descabellado pensar que es el Don Benito el que tiene más que perder, pues todo lo que no sea ganar supondría un duro revés para sus opciones de salvación. Para el Villanovense, que vive en el lado contrario de la tabla, ganar sería un espaldarazo en su camino a la liguilla de ascenso, pero tampoco saldría bien parado en caso de no sumar.

Quizás por eso el planteamiento es distinto entre calabazones y serones. Los rojiblancos tienen tomada la medida al derbi, sobre todo en un apartado emocional que se antoja clave para ellos después de tres derrotas consecutivas. «Podría ser una inyección de moral importantísima para los próximos partidos», reconoce Manolo Martínez, «creo que nos viene bien, entre comillas, para dejar al margen el tema clasificatorio, que sigue siendo importante, pero lo afrontas con una ilusión especial».

Ilusión para compensar unos resultados que no están acompañando en las últimas semanas. «Vale más que tres puntos porque la gente disfruta muchísimo más que cualquier otro, pero a efectos objetivos son tres puntos igualmente», insiste el técnico rojiblanco antes de entrar a piropear al 'eterno rival'. «El Villanovense está peleando por algo interesante e importante, da una muestra del gran trabajo que están haciendo», afirma Martínez, que sostiene que el objetivo es dominar el centro del campo, «allí ellos tienen mucho talento, y a partir de ahí que no aparezcan esas individualidades que también tienen».

Por la parte de los halagos empieza José González 'Gus' que destaca del Don Benito «su alma y corazón, además de grandes jugadores y un cuerpo técnico que ha dado la vuelta al equipo como dicen los números y su segunda vuelta; es un equipo bastante bien trabajado y que sabe totalmente a lo que juega».

Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Rafael, Lolo Pavón, Álex Herrera, Álvaro García, Marckus, Espinar, Fran Pérez, Revilla y Borja Domingo. - Villanovense: Lázaro; Samu Hurtado, Escudero, Dan, Tala, Javi Pérez, Mario, Ohemeng, Andi, Higor y Farrell. Árbitro: Gonzalo González Páez (andaluz).

Estadio y hora: Vicente Sanz, 19.00.

En su caso, prefiere no insistir en la parte emocional del partido quizás para no llegar al mismo pasado de revoluciones. «El partido tiene su importancia por la poca liga que queda, independientemente de que nos enfrentemos al Don Benito», dice el técnico serón, tratando de restar algo de importancia a lo puramente emotivo. «En un derbi de tanta tensión hay que estar bastante concentrados; tienes ganas de ganar, pero no hay que distraerse, es un partido más y los puntos van antes que el derbi», insiste.

Sin bajas por sanción en ninguno de los equipos, Gus no podrá contar con José María Tapia tras su operación de rodilla, es duda Javi Sánchez, que arrastra unas molestias que ya le impidieron jugar el pasado sábado, pero podría regresar a la convocatoria Dan Ojog.

En un partido que se espera de grandes emociones, Gus lanza también un mensaje a las aficiones: «Cada afición se tiene que dedicar a animar a su equipo, respetando al contrario, somos poblaciones cercanas y amigas».