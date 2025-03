Juanma Barrero cae de pie en el Mérida

R. P. MÉRIDA. Sábado, 22 de enero 2022, 08:58 Comenta Compartir

Hoy es 22 de enero. Y hoy, por primera vez desde la jornada inicial de septiembre, el entrenador del Mérida podrá contar con toda su plantilla. Es decir: veinte futbolistas más los dos del filial que son prácticamente casi del primer equipo, como Marckus y Johan Montes. 22 de enero. Primera jornada de la segunda vuelta. El suertudo se llama Juanma Barrero, que ha caído de pie. «Tengo un alto porcentaje de cosas claras, pero todavía tengo dudas para conformar el 'once' y la convocatoria porque todos han ido fuertes esta semana y no tengo quejas de nadie». De hecho, el cuerpo técnico tuvo que bajar la carga de trabajo en la última sesión de ayer porque «la semana se estaba haciendo ya larga».

Volverán a estar Artiles e Higor Rocha, por supuesto. También Héctor Camps, aunque a ver en qué condiciones físicas tras tantas bajas y recaídas. Y los dos últimos en aterrizar: Nacho Goma y Diego López. «Goma es un mediocentro de mucho recorrido que también puede jugar por detrás del delantero, técnicamente bien dotado, con llegada y presencia en el área. Y Diego López es un jugador de ataque, que es segundo delantero pero que también puede actuar de punta, tirado a banda e incluso de mediocentro. Es un jugador técnicamente bien dotado, con control, pase, que nos da pausa con balón, que no la pierde...», radiografía Juanma Barrero a los dos únicos fichajes de invierno.

No obstante, lo mejor de la comparecencia previa a recibir mañana al Panadería Pulido (11.00 horas, Romano) se lo guardó para David Rocha: «Ya llevaba tiempo vaticinando esto, incluso antes de mi llegada», se arrancó el técnico emeritense. «Pero a David no lo vamos a descubrir: es un profesional como la copa de un pino, un tipo encantador. Y no está de más que a las personas así se les diga esto públicamente, aunque ya se lo he dicho en privado: la suya es la forma de estar en un club, en un vestuario, su compromiso. Siendo lo que ha sido, nunca se ha dado la importancia dentro del grupo. Ha seguido siendo un tipo que entrenaba muy bien, que ayudaba siempre a los compañeros y, sobre todo, a los más jóvenes. Todo un lujo».