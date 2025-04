Juan García recupera a Camps y mantiene la duda de Lolo Plá

R. P. MÉRIDA. Sábado, 13 de noviembre 2021, 08:54 Comenta Compartir

Bajo el metálico ruido del atornillamiento de las nuevas butacas sobre su cabeza, Juan García confirmó que Héctor Camps viajará hoy a Antequera y que Lolo Plá será duda hasta el entrenamiento de esta mañana. «Dependerá de sus sensaciones en las últimas pruebas con balón y con los desplazamientos largos, pero si no se encuentra limpio seremos conservadores y no arriesgaremos», aclaró el técnico emeritense en la previa.

Medio pasó con David Rocha hace dos semanas, con Gaspar el domingo pasado y ahora con el pichichi del equipo: no se va a forzar a ninguno de los recuperados para no caer en los errores del curso pasado. Pero a la espera de la respuesta de Plá, ya solo quedarían tres futbolistas en la enfermería: Diego Parras, Cubo y Lagoa. «Ya tenemos por lo menos en la cabeza cambios que podemos hacer y jugar con distintas posiciones. No es total aún, porque nos gustaría contar con todo el potencial de la plantilla al menos una vez, pero ya es un respiro», reconoce Juan García.

«Gaspar está ya al cien por cien, Héctor está en disposición de competir y veremos en el último entrenamiento de mañana –por hoy- cómo está Lolo. Tenemos varias opciones en el medio y arriba Aitor Pons está haciendo su trabajo», tranquiliza el entrenador del Mérida. «Aitor ha tenido minutos desde la primera jornada y está rindiendo bien. Le pedimos que siga a ese mismo nivel e incluso que aumente su rendimiento, y si tiene más acierto de cara al gol, que es de lo que viven los delanteros, mucho mejor».

Y mientras tanto, los obreros colocando los nuevos asientos en la zona de tribuna pegada al fondo sur. Son más anchos que los antiguos y hay más separación entre butacas, por tanto, el aforo de tribuna y preferencia reducirá su capacidad. Además, las escaleras y el suelo no se pueden pintar de negro y ha de hacerse con pintura antideslizante, por lo que tal acondicionamiento deberá esperar.

I Torneo 'Capacitados'

Por otro lado, el Mérida anunció ayer el I Torneo Ciudad de Mérida 'Capacitados', en el que debutará el equipo de diversidad funcional del club (que se creó el pasado mes de mayo) junto a la selección extremeña de parálisis cerebral y al Cádiz CF (de LaLiga Genuine). Se celebrará el fin de semana del 27 y 28 de noviembre en sede y horas aún por concretar. El conjunto emeritense está compuesto por catorce futbolistas entre 14 y 42 años. «Se trata de un torneo en el que se quiere dar protagonismo a chicos y chicas que disfrutan y se divierten con el deporte, y con el fútbol en particular, en el que serán los auténticos protagonistas de una jornada lúdico-deportiva durante todo el fin de semana», especifica el club.

Temas

Mérida AD