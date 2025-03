Joaquín Parra insiste en regresar a un Badajoz al que dice que haría resurgir

Tal vez sea una suerte que el Badajoz esté en una situación tan delicada pues ya se antoja larga la lista de pretendientes para hacerse ... con su control. Si en los últimos días se hizo pública la reclamación vía notarial de Luis Oliver y Agapito Iglesias para la devolución de las acciones por parte del grupo mexicano, este jueves es otro expropietario, Joaquín Parra, quien insiste en retomar el control del club pacense para hacerlo resurgir y devolverlo al esplendor de su mandato.

El empresario sevillano, en respuesta a las críticas a su gestión como causante del agujero actual de la entidad blanquinegra, ha emitido un extenso comunicado en el que repasa su llegada desde la primavera del 2019, en la que defiende que tuvo que hacerse cargo de las deudas anteriores para poder hacer efectiva la conversión en SAD, o el pago «hasta el último céntimo» de las mejoras e inversiones en el estadio Nuevo Vivero, calificando además como «burdas» e «intolerables» las acusaciones que pesan sobre él de apropiarse lo recaudado en las taquillas durante aquellos tiempos más felices. Una nota en la que por otra parte, reitera lo que ya ha venido manifestando en repetidas ocasiones en cada reaparición pública que ha tenido tras salir de prisión.

Prosigue Parra señalando que su proyecto con el Badajoz se vio paralizado por una causa judicial «de la que estoy convencido de salir indemne». Un proceso judicial –el caso del combustible– que le condujo, según explica, a «malvender» sus acciones como dueño, las cuales «aún no se han pagado íntegramente», recalca. Denuncia que su familia recibió coacciones, amenazas de muerte y atentado contra su patrimonio que están pendientes de enjuiciamiento, como también ya ha reiterado en otras ocasiones.

En ese momento aparece el abogado Diego García, de quien lamenta que le engañó a él y a su familia. Señala en el escrito que García le aseguró ser un emisario de un grupo inversor que incluía al futbolista David de Gea cuando en realidad –según afirma Parra– de quien era emisario es de Oliver. Pide disculpas a la afición por ello, ya que entiende que cometió un error grave, «créanme que fuimos objeto de un engaño».

Por todo ello, «y por la escasa solvencia de los actuales inversores», aduce que ha intentado recuperar sus acciones para sacar al club del concurso y hacerlo resurgir. En caso de lograrlo porque se confirmara algún impago en los dos plazos que quedan pendientes (septiembre de 2024 y septiembre de 2025), habría que aguardar a que la justicia resuelva ya que tales acciones serían embargadas tras lo dictado por el auto de decomiso del juzgado. «Que nadie dude que haría lo que estuviera en mi mano para revertir la situación. Podríamos haber llevado al club al fútbol profesional si no me hubieran apartado injustamente del proyecto. Badajoz y su afición merecen tener un club en la élite del fútbol y no unos dirigentes que se dedican a engañar a los seguidores a través de sus comunicados», finaliza el expropietario, quien critica además que los actuales dueños «no hayan tenido la decencia de presentarse».