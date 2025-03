Isma Cerro renace al Coria

El Coria, después de nueve jornadas sin paladear una victoria, consiguió tres puntos de oro y muy sufridos ante el Cádiz B. Los goles de ... Pino, Iván Fernández e Isma Cerro, de penalti, se impusieron en el último suspiro a los dos tantos del equipo de Alberto Cifuentes, que tuvieron a Chapela y Jinjolava, este también desde los once metros, como autores. Con estos tres puntos, el cuadro cauriense se coloca a dos puntos de la quinta plaza, aprovechando la derrota del Villanovense en Córdoba.

No se había enterado el Cádiz B aún del pitido inicial cuando el Coria ya se había adelantado en el marcador. Tras un centro al área que intentó rematar a gol medio Coria, Pino fue el que se llevó el gato al agua y anotó el primero para los locales desatando la locura en La Isla. El gol permitía al equipo de Rai Rosa tener el encuentro donde más le convenía, porque el filial cadista debía descuidar su defensa para buscar el empate, cosa que pasó en el minuto 12, cuando llegó el segundo tanto del conjunto celeste. Fue Iván Fernández el que se unió a la fiesta goleadora tras un gran centro de Traver que remató para dejar a Flere sin nada que hacer.

Tras varios minutos de presión del Coria y la mala noticia de la lesión de Deco, al cual sustituyó Álex Hernández, llegó el primer gol cadista, obra de Chapela. Tras un saque de falta mal defendido por la defensa del equipo cauriense y la estirada insuficiente del portero Diego, el balón se coló hasta el fondo de la red.

El gol metió de lleno al filial gaditano en el partido. De hecho, el ataque cambió de área y si los primeros minutos fueron de claro color celeste, el tramo final de la primera parte adquirió color amarillo. Se igualó mucho el partido y se vio un bonito duelo.

El Coria siguió pujando por el gol y Aguado lo tuvo muy cerca en una doble ocasión, pero no hubo manera. Esa fue la última oportunidad clara de la primera parte. Eso sí, la segunda comenzó con un Coria volcado en busca del tercer tanto, que metió Iván Fernández, Sin embargo, el colegiado anuló el tanto por fuera de juego.

Coria Deco (Álex Hernández, min. 33), Pedro Melli, Juanjo Chavalés, Carlos García (Dani Homet, min. 77); Aguado, Sergio Gómez; Traver (Patxi Dávila, min. 77), Pino (Isma Cerro, min. 65), Mahíllo; e Iván Fernández (Platero, min. 77) 3 - 2 Cádiz B Flere; Algarra, Lau, Joaco, Curro (Paco Cantal, min. 73), Jinjolava; Kike Carrasco (Kikín, min. 59), Penda (Cveticanin, min. 26), Bastida (Jorquera, min. 59) (Diarra, min. 73), Chapela; y Kensly Goles: 1-0 Pino (min. 4). 2-0 Iván Fernández (min. 12). 2-1 Chapela (min. 24). 2-2 Jinjolava, de penalti (min. 87). 3-2 Isma Cerro, de penalti (min. 89)

Árbitro: Rodríguez García (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Mahíllo, Álex Hernández, Traver, Patxi Dávila y a los visitantes Curro y Kensly.

Incidencias: Campo: La Isla. 1.350 espectadores

Los minutos pasaban y el equipo de Rai Rosa intentaba proteger el resultado que le daba la victoria. Los hombres de Alberto Cifuentes no llegaban a probar a Diego con mucha frecuencia, pero sí pisaban el área y generaban algún disparo lejano que el guardameta despejó sin problemas, como uno de Algarra.

La intensidad del Cádiz B y el cansancio provocó a los locales cometer algunas imprecisiones. Los intentos del Cádiz B fructificaron y el colegiado señaló una pena máxima de Patxi Dávila sobre Lau. Jinjolava, desde los once metros, convirtió el 2-2.Sin embargo, el partido no había acabado y en la siguiente acción el colegiado señaló penalti a favor del Coria por una mano de Algarra. Isma Cerro tampoco falló desde el punto fatídico e hizo el 3-2 definitivo. El pitido del colegiado liberó la tensión en La Isla tras un partido no apto para cardíacos y en el que el Coria se reencontró con el triunfo.