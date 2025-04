Remontada con aroma de playoff para el Coria

Quedará en las memorias de todos los presentes en La Isla la gesta firmada por el Coria en los últimos minutos de la última jornada. ... No merecía otro final la extraordinaria liga firmada por el equipo de Rai Rosa. Pero los corazones de la afición celeste vivieron al límite. En un acto de fe inquebrantable, con forma de milagro inesperado, el bloque cauriense, que entró en la prolongación fuera de los puestos de playoff al estar 1-2 y con el San Roque de Lepe ganando su partido, volteó el duelo con dos dianas en apenas un minuto en las dos últimas acciones de la contienda y registró su acceso a la promoción por la puerta grande (3-2).

Pero para llegar hasta ahí hubo mucho que remar. Y la mañana fue una montaña rusa cargada de emociones. De partida, Rai Rosa colocó a Traver en punta ante la baja de Homet. Y sin Álex Hernández por sanción, el técnico optó por un mediocentro compuesto por Sergio Gómez y Deco, aunque este último tuvo de retirarse lesionado mediado el primer acto y fue suplido por Mancha.

En la primera parte el Coria se adelantó en el marcador y pudo hacer más amplia la diferencia que el 1-0 que reflejaba el marcador al descanso, aunque en las postrimerías se llevó un buen susto con un remate al larguero de Ruymán. Y es que a pesar de estar ya descendido, el equipo canario no se dejó ir y plantó cara al colectivo celeste.

Coria Álex Galán; Carlos García, Mahíllo, Rubén Alegre, Patxi Dávila; Sergio Gómez, Deco (Mancha, min. 34); Aguado (Iván Hernández, min. 67), Isma Cerro (Platero, min. 67), Santi Luque (Juanjo Chavalés, min. 52); y Traver (Pino, min. 67). 3 - 2 Mensajero Padilla; Benítez, Óscar, Jaime (Eslava, min. 61), Diego Simón; Ruymán, Yeray (Lete, min. 81); Jesús Cruz (Cacho, min. 61), Toni Robaina (Álex García, min. 81), Juanda (Ale González, min. 72); y Edu Salles. Árbitro: Peña Varela (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla al visitante Óscar.

Goles 1-0 Santi Luque (min. 15). 1-1 Edu Salles, de penalti (min. 67). 1-2 Edu Salles (min. 85). 2-2 Carlos García (min. 94). 3-2 Pino (min. 95).

Campo La Isla. 1.850 espectadores.

Antes del primer tanto de la matinal se produjo un centro de Traver al que no llegó por centímetros Isma Cerro en el punto de penalti, y una buena combinación del Mensajero en zona de medios del Coria que golpeó alto desde fuera del área de Ruymán.

Al cuarto de hora llegó la explosión de la afición cauriense. Un centro desde la derecha de Isma Cerro tras una buena triangulación del equipo lo remató Santi Luque a bocajarro, de cabeza. Salvó Padilla en primera instancia, pero remachó con la derecha el propio Santi Luque para adelantar a su equipo.

Con el gol, el equipo de Rai Rosa incluso se encaramaba a la cuarta plaza de forma provisional, si bien el Ceuta también anotó antes del entreacto. Pero lo más importante era que el San Roque de Lepe, que le podía arrebatar la quinta plaza al Coria, no podía con el Xerez Deportivo.

Con el 1-0 jugó con más tranquilidad el Coria, que pudo aumentar la cuenta en varias acciones. Padilla se erigió en la gran figura y le sacó un balón a Isma Cerro en el minuto 35. Y en el tercer minuto de añadido del primer acto un córner al primer palo lo peinó de cabeza Ruymán, estrellando el balón en el larguero.

El segundo tiempo empezó con un remate de cabeza de Rubén Alegre en un saque de esquina que fue salvado por un defensa del Mensajero. Acto seguido, en el minuto 50, una nueva lesión. El destacado Santi Luque, autor del gol, sintió un pinchazo muscular y se tuvo que retirar del terreno de juego. Juanjo Chavalés fue el recambio elegido por Rosa. Ya en el 56 tuvo una ocasión inmejorable. Traver recorrió toda la banda derecha, llegó a línea de fondo, puso el balón atrás raso en la frontal del área pequeña, y sin oposición Juanjo Chavalés mandó incomprensiblemente alto su remate llegando en carrera.

Antes del cuarto de hora del segundo periodo llegaba la noticia de que el San Roque de Lepe se adelantaba en su partido. En La Isla había cierta intranquilidad porque el Coria no sentenciaba. Pudo hacerlo Sergio Gómez en el minuto 61 al quedarse solo ante Padilla; le intentó regatear y el portero le acabó quitando el balón de los pies. En el 65 llegó la zozobra: penalti sobre Cacho. Edu Salles convirtió y entonces los nervios ya pasaron de la grada al campo. El duelo se desordenó por completo. Rai Rosa metió a Pino, Platero y a Iván Hernández, que gozó de varias acciones muy claras. Padilla le sacó un mano a mano a Patxi Dávila en el minuto 68. Juanjo Chavalés perdonó junto al palo dos minutos después. El propio Chavalés dejó solo a Iván Hernández en el 71 y su tiro duro raso lo salvó Padilla con los pies. En el 75, un desplazamiento en largo de Pino hacia Iván Hernández le dejó solo en un uno contra uno que no logró aprovechar. Volvió a probar fortuna el ariete en una acción repelida entre Padilla y la zaga. En el contragolpe posterior sacó de forma providencial la defensa del Coria cuando se quedaba solo Ale Díez ante Álex Galán.

Tanto fallo acabó haciendo mella en el cuadro cauriense, que ya no llegaba con claridad y empezó a ver cómo su rival empezaba a pisar el área con peligro. En el minuto 85, Edu Salles comandó un contragolpe y en acción personal ante tres defensas batió a Álex Galán. El estadio enmudeció e incluso el Mensajero en algún contragolpe rozó el 1-3.

La tablilla marcaba cinco minutos y el Coria, muy desordenado y con mucha ansiedad, ya ni creaba peligro. Pero en el minuto 94 el lateral derecho Carlos García se lió la manta a la cabeza y por el centro, entre una nube de rivales, se hizo un autopase y se quedó solo ante Padilla, al que logró batir de tiro raso.

Entonces todo el mundo creyó, aunque restaba poco más de un minuto. El Mensajero regaló el balón a Álex Galán, que se lo dejó a Patxi Dávila; este cambió el juego para Chavalés, que bajó el esférico de forma magistral, llegó a línea de fondo y puso un centro cayéndose que Pino desvió en el primer palo. La Isla vibró como nunca al asegurar un premio impensable a principio de temporada.