Isaac Jové reclama al Badajoz 22.000 euros pendientes de recibir de su finiquito

Se le acumulan los problemas al Badajoz. Isaac Jové reclama al club blanquinegro 22.000 euros pendientes de cobrar del finiquito de despido comunicado el ... 5 de octubre de 2022. El extécnico y el Badajoz acordaron en un acto de conciliación celebrado el 26 de octubre de ese año el pago de la indemnización correspondiente de 36.740 euros brutos en siete plazos mensuales, una vez deducidas las nóminas pendientes de abono del total de 41.600 euros. El primer pago de 3.740 euros se hizo efectivo el mismo día de la conciliación y los seis restantes serían de 5.500 euros desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023.

El abogado de Jové, Juan Carlos Lozano, mediante un escrito cursado a la procuradora María del Carmen Villalón, ha comunicado al Juzgado de lo Mercantil de Badajoz que el club no ha cumplido con su compromiso de pago con su representado y queda por liquidar la cantidad de 22.000 euros. De este modo, y al no haber satisfecho el club pacense los importes pendientes solicita conocer los términos del acuerdo en el convenio de acreedores. «Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación que se ha aprobado un convenio y no habiéndose pagado a mi mandante la totalidad del crédito contra la masa reconocido en el concurso interesa a esta parte acceder a los términos del convenio aprobado expresa reversa de acciones», expone la procuradora en su escrito presentado el 12 de enero de 2024.

Según acredita en la causa, Isaac Jové tiene pendiente de cobrar los cuatro plazos de 5.500 euros cada uno del año 2023 correspondientes de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Isaac Jové fue destituido tras la disputa de la sexta jornada de la temporada pasada tras perder frente al Racing de Ferrol por 0-3 y encadenar una racha de tres derrotas seguidas. El preparador catalán había llegado al Nuevo Vivero en mitad de la campaña 2021-22 como sutituto de Óscar Cano, despedido precisamente tras empatar en casa contra el Racing de Ferrol (1-1) en la jornada 22.