«Intentaremos satisfacer a Cobos para seguir con 22 jugadores»

Entre la ambición y la cautela, Francis Bordallo (Cáceres, 12 de marzo de 1973) asumió el pasado mes de junio la dirección deportiva de un Cacereño por entonces recién ascendido a Segunda RFEF. Conceptos como «crecimiento» y «estabilidad» abanderaron un discurso en el que, lejos de lanzar cantos de sirena, abrazó las líneas maestras del «realismo». Casi siete meses después, el directivo verdiblanco hace un balance «muy positivo» de esta primera mitad del campeonato en la nueva categoría.

A falta de un partido para acabar la primera vuelta, ¿qué balance se puede hacer hasta el momento?

Creo que el equipo ha rendido a buen nivel. Estamos segundos, en una posición que, sinceramente, no esperábamos. Todo eso demuestra el buen trabajo del cuerpo técnico y el buen hacer de los jugadores. La valoración es muy positiva.

En un grupo tan igualado no hay tiempo para relajarse...

Mirando la clasificación, somos el grupo que más puntuación tiene en el descenso, por lo que mantenerse es más caro. Está todo muy igualado. Ganas dos partidos y te pones en una situación alta, pero si los pierdes te metes en problemas. No podemos descuidarnos. El equipo ha pasado momentos malos, como es lógico y les pasa a todos, pero ha sabido sobreponerse rápidamente para volver a esa regularidad que es la que nos ha hecho estar ahí arriba.

¿Cómo ha afectado a la planificación las salidas de Uche y Teto?

La verdad es que es algo que trastoca bastante. Nuestra idea inicial era tocar lo menos posible, aunque sabemos que salidas siempre hay porque eso no se puede controlar y es irremediable. Siempre va a haber jugadores que pidan salir. En otras ocasiones es el club el que considera que algún jugador debe irse para dar un paso adelante, pero no ha sido el caso. Estos dos futbolistas se han marchado por petición propia y, a no ser que alguien más lo pida, la idea es no tocar el equipo porque en lo colectivo está rindiendo a buen nivel.

A día de hoy, ¿algún otro jugador ha pedido salir?

Hasta el momento, no.

El entrenador, Julio Cobos, comentó recientemente que le gustaría doblar jugadores en todos los puestos. ¿Se van a satisfacer sus deseos? ¿Hay nombres encima de la mesa?

Al irse Uche y al no tener pensado tocar mucho la plantilla, cabía la posibilidad de que nos quedásemos con 21 jugadores porque Espinosa y Aguado también pueden hacerlo bien ahí (dice refiriéndose al lateral izquierdo). Luego salió Teto y no sé si saldrá alguno más, así que intentaremos satisfacer al míster para seguir con 22 jugadores en la segunda vuelta.

¿Dónde hay que fijar el objetivo? ¿Se continúa pensando en la salvación o se puede soñar con cotas mayores?

El camino de la permanencia está bastante andado, pero en el grupo IV es donde más cara está la salvación. Hay que conseguir los 45 o 46 puntos que creo que nos darán la permanencia y cuando los tengamos y estemos tranquilos será el momento de fijar nuevos objetivos. No podemos confundirnos ni perder la humildad porque cometeríamos un error. Vamos a ir paso a paso para conseguir el objetivo cuanto antes y una vez que lo logremos será el momento de ver hasta dónde podemos llegar.

¿Preocupa la sequía goleadora de Carlos Fernández?

El primero que lo pasa mal es el jugador. Carlos es un futbolista con experiencia y con una trayectoria dilatada. Saldrá del bache, estoy totalmente convencido. Si analizas individualmente, es cierto que es uno de los dos delanteros y no ha hecho gol, aunque le anularon dos injustamente. Al final esto es un rendimiento colectivo y el equipo es el cuarto máximo goleador del grupo. En eso también ha influido Carlos Fernández. No me cabe la menor duda. Qué él los marque es cuestión de tiempo.

En ocasiones la grada ha mostrado su malestar con Cobos. ¿Considera justas esas críticas puntuales?

La afición se puede pronunciar como crea oportuno y nosotros no podemos manejar eso, pero a mi forma de ver las críticas fueron algo precipitadas. Creo que hay que dejar trabajar a la gente. Nosotros tenemos que seguir para intentar contentar a la afición.

En el plano general, ¿cómo se vive desde el club el apoyo de la masa social? ¿Considera que el proyecto está lo suficientemente respaldado?

El presidente ya ha comentado en alguna ocasión que esperaba más socios. Si con la clasificación que tiene el equipo no se anima la gente en la campaña de la segunda vuelta, no sé cuándo se va a animar. Aunque esperábamos más, los que estamos tenemos que sumar, apoyar e ir al campo, que es lo importante. Animo a la gente porque, cuantos más seamos, mejores objetivos podremos conseguir.

