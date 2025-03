Iñaki Alonso tira de polivalencia ante las dudas en el eje de la zaga del Badajoz

Cuando Gudi, director deportivo blanquinegro, se puso manos a la obra en la confección de la plantilla, solo recibió una consigna por parte de David ... Tenorio, por entonces entrenador del Badajoz: La polivalencia era una cualidad prioritaria para conformar un bloque versátil con muchas piezas intercambiables entre sí. De esta manera se intentaba evitar lo vivido la pasada campaña, con un grupo descompensado en el que saltaban las alarmas con cada baja, ya que el cuerpo técnico carecía de recambios de garantías, especialmente en algunas posiciones. Esa tesitura obligaba a reconvertir a futbolistas desprovistos de facultades tácticas y técnicas para encomiendas específicas fuera de su demarcación y además desguarnecía otras zonas del campo para parchear.

Este curso, el repertorio de centrales puros de la plantilla se reduce a tres efectivos: Carlos Cordero (aunque también ha jugado de lateral zurdo), Borja López y Moisés García. El extremeño ha sido titular indiscutible hasta la fecha, excepto en la visita al Illescas, donde fue suplente. Caso similar al del zaguero de Terrasa, que solo se perdió el choque ante el Guadalajara. Por su parte, la presencia del central sevillano ha sido más irregular, con solo tres titularidades quedándose fuera de la lista en las últimas cuatro jornadas por unos problemas físicos.

Borja López es seria duda para el domingo ante el Getafe B (11.30 horas) y se abre el abanico de posibilidades. «Ha sufrido un gran golpe», comentaba Iñaki Alonso, técnico del Badajoz, en la rueda de prensa previa al duelo liguero. No se ejercitó con el resto de sus compañeros en la sesión de este viernes y todo dependerá de lo que ocurra este sábado en el último entrenamiento. Se da la circunstancia de que Moisés García, que ya ha vuelto a la dinámica de grupo con normalidad, se quedó fuera de la lista en el derbi ante el Cacereño y su estado físico es una incógnita tras más de un mes de inactividad. Aunque es una posibilidad factible, «si mañana hace una buena sesión, haría una semana completa y podría estar ahí».

En cualquier caso, ante ese contexto, el preparador vasco se mostró bastante tranquilo, al contar con distintas alternativas en ese perfil. «Tenemos varias situaciones claras, podría estar hasta Fran Grima de central, que lo ha hecho, Toni Jou, que también, al igual que Miguel Núñez». En el caso de que desplazara al eje de la zaga al lateral barcelonés, Fidel ocuparía su lugar, mientras que si opta por retrasar la posición de alguno de sus dos mediocentros, regresaría al once Damián Petcoff, recuperado pese a su ausencia el pasado domingo. «Nos tiene que aportar muchísimo, solo con su experiencia, saber estar y fútbol es importante, pero los dos que empezaron a jugar lo están haciendo bien y trato de reforzar a esos jugadores y que Damián suba el nivel». Samu Manchón no ha podido entrenar hasta este viernes y no está al cien por cien.