Iñaki Alonso marca el despertar del gigante

Llega la hora de despertar al gigante. El Badajoz ha movido su banquillo en busca de una reacción que le saque de su letargo. Su ... nuevo inquilino es consciente de la situación y se deja de paños calientes con un discurso claro y directo. «No hay excusas», insistió una y otra vez Iñaki Alonso. De ningún tipo. Ni por la pretemporada atípica, ni por la llegada tarde y por goteo de jugadores, ni por los problemas físicos, ni por el rival, ni siquiera por la superficie de hierba artificial que se encontrará en el Mariano González de Navalcarnero. «Estamos metidos en el fango nosotros solitos», reconocía. De ahí que considere la unión del grupo como fase vital para superar estos malos momentos y creer más en el potencial que tiene el vestuario. «La fuerza está en el equipo y lo que queremos ser», sostenía el técnico vizcaíno. En ese sentido, pidió a las claras mayor picardía dentro del campo. «Ser un equipo más cabrón, no ir de buenos». El nuevo preparador blanquinegro apeló a la calidad de su plantilla y la grandeza del club al que representan. «Son buenos futbolistas, tienen que dar ese paso adelante para mostrarse muchísimo más porque están en el Badajoz», indicó.

Iñaki Alonso baja un nivel para asumir el reto de reflotar a un histórico en apuros y devolver a ambos a la primera línea. Con una amplia trayectoria y al mando de proyectos que ha cogido en circunstancias muy diversas, el nuevo entrenador blanquinegro conoce bien este tipo de escenarios donde las urgencias condicionan el trabajo del día a día. «Me he visto en estas situaciones más veces y lo importante es el resultado», remarcó el viernes. Y en ese contexto sabe lo primero que necesita cambiar más allá de sistemas y que tiene que exigir al equipo. «Para mí es fundamental incrementar el ritmo, en todo».

Pero la cita de este domingo en Navalcarnero encierra otros desafíos además del prioritario de dar un golpe de timón a la dinámica negativa. Iñaki Alonso debuta en el banquillo del Badajoz como visitante y en ese apartado el conjunto pacense no gana desde el 7 de enero que lo hiciera en Pontevedra (1-2). En total, los diez desplazamientos de toda la segunda vuelta de la campaña pasada y los tres de la actual. David Tenorio dejó un pobre registro con solo dos empates en ocho salidas. «Ganar fuera de casa sería muy importante. Sabemos lo que hay que hacer teniendo en cuenta que enfrente hay un buen equipo». Y esa línea de acción «pasa por ser un equipo más reconocible, competitivo, solidario, que en los momentos malos se junta...», explicaba el técnico de Durango.

Aunque el Badajoz afronta este compromiso después de dejar atrás la racha de derrotas y encadenar cuatro jornadas sin perder. «En este momento hay que ser positivo. Significa que estamos más cerca de volver a ganar», apuntaba Iñaki Alonso. El Navalcarnero, en cambio, lleva tres partidos sin ganar después de dos empates con el Atlético Paso e Illescas y perder la pasada semana en Soria.

El Badajoz deja en casa a Moisés García, Chacartegui, Bilal Kandoussi y Pablo Gálvez y viaja con las dudas de varios jugadores con molestias, de ahí que haya entrado en una convocatoria de 19 el canterano y lateral izquierdo Dani Cordero. La baja de Moisés García por lesión deja sin pareja de centrales específica a la defensa y ante ese dilema podría optar por retrasar a Miguel Núñez y con ello mover otra pieza en el eje del centro del campo o utilizar a Toni Jou en la zaga. Iñaki Alonso descarta una revolución en su primer once. «No es momento de volver loco al equipo, ir a algo sencillo y que genere confianza. Tengo claro cómo vamos a jugar», aseguró. Pero insistió en la autoexigencia para dar siempre el máximo en el campo. «A mí me gusta que todo el mundo esté en tensión. Siempre tenemos un 20 por ciento para dar más. Habrá veces rotaciones, pero por el rival». Cuestionado por la portería al disponer ya con plenas garantías de Óscar Santiago en competencia con Miguel Narváez, su elección estará condicionada por la información que le pase el preparador de porteros Javi Melchor. «Lo que me diga va a ir a misa», expuso. En cuanto al estado de Aketxe, el preparador blanquinegro asumía que requiere algo de tiempo, pero confía en lo mucho que puede aportar al equipo. «Le he visto con ganas. Le conozco muy bien y le he querido fichar. Tiene su proceso, pero nos tiene que dar. Aquí hay máxima exigencia pero dentro hay que ayudarle para que nos dé todo lo que lleva porque tiene muchísimo».

NAVALCARNERO-BADAJOZ CDA NAVALCARNERO Óscar López; Calargue, Fratelli, David Uña, Rubén del Valle; Guti, Llamas, David Sánchez, Lorea; Ian y Agus Alonso.

CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Borja López, Miguel Núñez o Toni Jou, Carlos Cordero; Samu Manchón, Sandro Toscano o Miguel Núñez, Petcoff, Adri Carrasco; Jurgui Oteo y Carlos Cinta.

ÁRBITRO Fontecha Márquez (vasco).

ESTADIO Y HORA Mariano González, 16.30 horas.

Iñaki Alonso prevé un duelo duro y complicado. «Hay que ir con el cuchillo y tener personalidad para afrontar un partido en el que para nosotros no hay excusas. Necesitamos volver a sumar puntos y a ser posible de tres». Y en cuanto al césped artificial volvió a reiterar que nada debe servir de justificación para no dar lo mejor de sí mismos. «La superficie siempre condiciona algo. Pero un cuarto de hora. Son once para once y no hay excusas».