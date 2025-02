Iñaki Alonso: «Llevo cuatro años con ilusión de venir al Badajoz»

Es el tercer entrenador en menos de un año (por estas fechas el Badajoz presentaba a Salmerón) y es difícil que la prédica de cualquier ... nuevo inquilino del banquillo, a priori, cale y entusiasme. Pero Iñaki Alonso supo jugar sus cartas y tiró de repertorio emotivo, más allá de la declaración de intenciones habitual con el trabajo y la intensidad como piedra angular. El técnico vasco evocó a una intrincada raíz familiar que lo une a la región, «tengo sangre extremeña, mi difunta madre nació en Hornachos». Además, intercaló en los primeros compases de su alocución a una figura venerada en el imaginario blanquinegro: «Hace 3-4 años que tengo ilusión por venir a este club, porque en mi trayectoria hay una persona que vive aquí, que es Paco Herrera, que me ayudó muchísimo en un momento determinado de mi vida».

Pero tampoco se escondió y admitió que su intención inicial era otra, «soy vasco y soy de decir las cosas claras, mi idea era entrenar en Primera RFEF, tenía opciones con equipos de abajo». Pero el viraje de su discurso volvió a ir directo a la fibra del aficionado pacense al decantarse por bajar un escalón, «te llama el Badajoz y valoras el proyecto, lo que te dice la propiedad y das el paso después de un proceso de selección duro, porque sé que había candidatos».

El preparador vizcaíno recaló en la capital pacense a las tres de la madrugada de este jueves y dirigió por la mañana su primera sesión de entrenamiento en el campo Eusebio Bejarano. Asegura que se ha encontrado «un vestuario comprometido», un tópico dulce que acompañó con una dosis de exigencia innegociable, «todos tenemos que salir de la zona de confort». Y, añadió, para ser más explícito que, «con el escudo no se gana hoy en día, como no apretemos y seamos un equipo agresivo, es difícil ganar. Hay que hacerlo desde el compromiso, la humildad y ser muy solidarios, y creo que esos ingredientes están en el vestuario».

Conforme avanzaba su comparecencia, aportaba algunas píldoras más de lo que vertebra su filosofía: «Generar una cultura de trabajo y esfuerzo, salir a competir, a ganar, a entregarse, a correr, a jugar bien, ser un equipo con mayúsculas, que quiere el balón». Respecto al objetivo, esquivó pronunciarse en primera instancia, para después decir que el ascenso, ahora, «está imposible», pero matizó que «si vengo aquí es con esa mentalidad –en referencia a subir a Primera RFEF–, no tengas ninguna duda, pero no me permito mirar al futuro».

Sobre uno de los hándicaps que más achacó David Tenorio al rendimiento de su bloque, la deficiente y tardía pretemporada, fue rotundo, «hay 5-6 jugadores de experiencia a los que me he enfrentado, he sufrido y he intentado fichar que tienen ese poso y compromiso, pero que deben dar un paso adelante».

Es consciente de que existe potencial en el grupo, pero falta «ritmo» en todas las facetas, algo que no ocultó que puede estar motivado por ese déficit físico y de preparación. «Sin balón tenemos que ser mas intensos y agresivos y con él tener circulación más alta».

Iñaki Alonso, que recalcó en varias ocasiones las virtudes de su antecesor en el cargo pese a que los resultados no le acompañaron, explicó que llega de momento sin ninguna persona de confianza y que trabajará junto a Curro Velázquez y Juan Carlos Román, aunque ha comunicado a Gudi que es posible que se incorpore alguien al nuevo cuerpo técnico en las próximas fechas.

En referencia a la afición, la comparó con la del Athletic, la gente «aquí siente esa pasión por el Badajoz» y admitió que con el equipo en descenso y los últimos precedentes, «nosotros somos los que tenemos que dar a ellos, a nada que les demos nos van a ayudar», e insistió en la riqueza de ese patrimonio que palpa en las gradas, «ya me gustaría estar en todos los clubes con ese sentimiento».

Cuestionado sobre cierto recelo generado por su currículum más actual, sacó pecho: «Creía que tenía un pasado reciente exitoso, hace dos años jugué la final del campeonato nacional en Costa Rica, la Champions de la Concacaf contra el Pumas; hace tres años ascendí al filial del Alavés. El año pasado fue una pesadilla –salió del Nàstic un mes después de su fichaje–, la gente de fútbol sabe lo que pasó, hay veces que las cosas no salen».

Convenio de acreedores

El club ha anunciado que con las adhesiones a la propuesta de convenio de acreedores del Ayuntamiento de Badajoz, Miguel Núñez y Fernando Estévez, el Badajoz solicita al juez el cierre de dicha fase con el recuento definitivo y la aprobación del convenio.