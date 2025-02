Iñaki Alonso: «Estamos en el fango y tenemos que salir»

«Tenemos que ser un equipo más cabrón, no ser tan buenas personas». Fue el titular más jugoso de la rueda de prensa de Iñaki ... Alonso previa a su debut este domingo en el banquillo del Badajoz en la visita al Navalcarnero (16.30 horas). El técnico vasco pretende dotar a su plantilla de un punto más de agresividad e intensidad que le otorguen armas valiosas en tramos de partidos en los que se impone el otro fútbol. Un escenario que, por otro lado, es muy frecuente en categorías como Segunda RFEF y en el que los blanquinegros habían mostrado cierta incapacidad para manejarse.

Volvió a referirse al «ritmo», con y sin balón, a la «exigencia», término que repitió en varias ocasiones durante su discurso, enfatizó en la idea de la importancia de «centrarnos en nosotros mismos», sin obviar que delante hay un rival, pero focalizar en el trabajo propio para después «explotar las debilidades del contrario y contrarrestar sus fortalezas».

No es rimbombante ni abusa de circunloquios y sus alegorías se alejan de la complejidad para que el mensaje no quede eclipsado por su envoltorio: «Los equipos son como seres vivos, si le das comida buena, crece y se desarrolla, pero como les metas comida basura y malos mensajes, tienes problemas; vamos a ver si le damos buena comida».

Así respondía el preparador vizcaíno al ser preguntado por la extensa racha negativa que dura más de nueve meses sin ganar fuera de casa. Y la fórmula para resquebrajar ese bloqueo que atenaza la mente y las piernas de los futbolistas blanquinegros es «disfrutar, puedes hacerlo defendiendo o atacando». Es consciente de que tiene un arduo trabajo a la hora de reforzar ciertos conceptos y apuntalar la confianza de una plantilla cuyo pobre rendimiento ha desembocado en una situación clasificatoria delicada, «son buenos, tienen que dar ese paso adelante para mostrar muchísimo más, porque están en el Badajoz».

Ni las lesiones, no especificó cuántos están confirmados en la enfermería, pero admitió que hay varios con problemas físicos que les impedirán jugar y otros con molestias que son duda; ni el tipo de superficie del campo que visitan en la próxima cita –«hemos entrenado en césped artificial durante toda la semana»–; ni las secuelas de una pretemporada atípica... «No hay excusas», insistió, tras hacer hincapié en ello también durante su presentación. «Estamos donde estamos, metidos en el fango y tenemos que salir y en el campo se gana desde la solidaridad».

Aseguró que no ha preguntado a la propiedad si todos los trámites están cumplimentados para que se pueda sentar en el banquillo el domingo, «ni lo sé ni me importa, si no puedo estar me iré a la tribuna y lo viviré con la misma intensidad». Una circunstancia que, según trasladó el club a este diario, no se producirá, ya que David Tenorio no pondrá ningún impedimento a la hora de firmar su finiquito, lo que dará vía libre al nuevo técnico.