Iñaki Alonso se despide disculpándose por no ser capaz de reflotar al equipo

Iñaki Alonso se despedía este martes de toda la gran familia blanquinegra. Lo hacía a través de una carta en sus perfiles sociales en la ... que se disculpaba por no haber podido alcanzar la misión encomendada como revulsivo en el banquillo tras la destitución de David Tenorio para sacar al equipo del descenso. «Vine con toda la ilusión de reflotar el proyecto y me he dejado la piel en ello, pero lamentablemente los esfuerzos no han dado sus frutos», señala al tiempo que remarca su pesar sincero y de corazón por no haber sido capaz de cumplir con los objetivos. «Lo siento muchísimo!!».

El técnico vizcaíno reconoce un sentimiento de frustración por no conseguir revertir la situación. «Asumí la responsabilidad de coger un club muy grande como el CD Badajoz en descenso y me voy dejándolo en descenso». Iñaki Alonso se muestra agradecido por el afecto que se lleva de su paso por el Nuevo Vivero. «Solo agradecer al club, directivos, trabajadores, jugadores y cuerpo técnico el trato recibido». En especial se detiene en la masa social, cuya fidelidad a prueba de desilusiones le ha contagiado ese sentimiento de pertenencia a unos colores que se lleva en el corazón. «Palabras aparte para una afición que lo da todo y acompaña al equipo como pocas lo hacen. Estoy seguro de que este gigante volverá a levantarse. Desde hoy habrá una voz más animando desde la grada. Gracias por todo y aúpa CD Badajoz!!». Su segundo y técnico que queda ahora al frente del primer equipo de forma interina, Juan Carlos Román también le dedicó palabras de agradecimiento y le deseó suerte en su perfil social de 'X'. «Gracias por todo míster, el fútbol te devolverá, más pronto que tarde, todo lo que tú le das. El trato con el CT ha sido excepcional y trabajar contigo ha sido una bonita experiencia. Te deseo la mejor de las suertes».

