Es la hora del Badajoz

Ya sí que no queda otra que ganar. En un domingo en el que todo el mundo está pendiente del reloj, al Badajoz le llega su hora para agarrarse a una salvación que tiene a seis puntos y quedan seis jornadas. Una derrota sería su condena definitiva al calabozo de Tercera. Una posibilidad que no se plantean en el Nuevo Vivero. De ahí que desde el club blanquinegro se aferre al factor diferencial de su afición que de nuevo acudirá en masa al estadio. Fe y esperanza en un domingo que tiene que ser el de la resurrección de un equipo que estaba llamado a otras aspiraciones.

Con Luis Oliver Sierra se inició un conato de reacción con su victoria en Talavera, pero ese efecto se vio minimizado por dos empates consecutivos en los derbis ante Villanovense y Cacereño. Todavía no ha perdido el técnico aragonés desde su llegada al banquillo blanquinegro, pero la crítica situación requiere con urgencia sumar de tres en tres. «Todas las posibilidades pasan por ganar», asume el entrenador del Badajoz, quien a pesar de su trayectoria invicta no le salen las cuentas. «Haciendo 5 puntos de 9 ya se ha visto que no nos va a dar», admite. Sobre todo porque en la zona caliente nadie tira la toalla y cada semana los resultados perjudican a los pacenses. «Viendo cómo los rivales ganan hay que empezar a ganar ya porque por mucho que estemos a dos partidos y queden seis, la realidad es que quedan cuatro porque los rivales dos o tres van a ganar seguro. Si no ganas nunca no puedes pretender salvarte». En ese sentido, Oliver júnior destaca la lucha tan feroz que se ha desatado por abajo y empieza a calcular la posibilidad del puesto de promoción por la permanencia. «Hay equipos como San Fernando, Ursaria e incluso el Llerenense que llevan todo el año abajo y están apretando los dientes, van con buena inercia y nos van a obligar a ganar más partidos para poder salvarnos. La parte buena de esto es que en caso de playout seríamos de los que más puntos tengamos. La parte mala es que el descenso se está poniendo cada vez más caro. Esto va de meter a cinco por debajo nuestro y mientras más estén en la pelea mejor», apunta.

El Badajoz tiene que cimentar sus opciones de permanencia en la fortaleza del Nuevo Vivero. No se va pueden escapar más puntos en los tres partidos que le quedan en casa. El primero es esta tarde ante un Getafe B enfilado al playoff de ascenso con solo una derrota en sus últimas ocho jornadas, aunque fuera de casa solo ha ganado tres encuentros (Llerenense, Sanse y Montijo).

El equipo pacense llega a esta cita muy mermado por las bajas, especialmente concentradas en su segunda línea. El técnico blanquinegro no podrá contar con Adri Carrasco, Samu Manchón, Jurgi Oteo y Dani Cordero. «Pese a las bajas el equipo está convencido de las posibilidades que tenemos el domingo», sostiene Oliver Sierra. Así, las dudas recaen sobre el flanco izquierdo donde pueden entrar Chacartegui o Carlos Cordero en el lateral y Sidou Bah en el extremo, aunque otra opción más remota pasaría por darle un mayor recorrido al lateral y colocar un trivote en el centro del campo con Jou, Petcoff y Toscano, variante que parece descartable para un técnico fijo al 4-4-2. «No hay margen para experimentos. Quedan seis partidos y todos tienen que estar en su sito natural para dar el máximo y ganar los partidos», apunta Luis Oliver Sierra quien no se muestra preocupado por las ausencias. «En esta plantilla las bajas no son un problema». Al menos recupera a Toni Jou y Fran Grima, además del último fichaje Santi Moar. «Tendrá su oportunidad como todos, sin margen para la adaptación». También se hace efectiva el alta de Nico Medina, cuya inscripción ya se tramitó la pasada jornada, pero que según Luis Oliver Sierra seguirá con su labor de segundo desde la grada. «Tiene otra visión desde arriba y va a seguir todo como estaba. Tampoco nos ha ido tan mal hasta ahora».

Desde que tomó la riendas del Badajoz ha cambiado la mentalidad de una plantilla sumida en un bucle negativo. Tras el milagroso empate en el Príncipe Felipe, el técnico blanquinegro ha insistido esta semana en apretar las tuercas a sus jugadores a nivel de actitud, intensidad y concentración. «Se tiene que notar el puntito de maldad del día a día para que el domingo no nos pille el toro y dejar claro que nos jugamos mucho».

En cuanto al Getafe B avisa que es un equipo impredecible y al que no se le puede dejar espacios arriba y menos hacerle concesiones. «Es un filial atípico. Son capaces de competir en cualquier circunstancia. La diferencia la hace su centro del campo y dos delanteros que son muy rápidos. Minimiza bastante sus errores. Trataremos que no puedan romper con tanta facilidad como hicieron ante el Villanovense, que fue una buena muestra de lo que son capaces de hacer».

BADAJOZ-GETAFE B CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Liza, Borja López, Carlos Cordero o Chacartegui; Castri, Petcoff, Sandro Toscano, Toni Jou o Saidou Bah; Ewan Urain y Álex Alegría.

GETAFE B Josele; Álex García, Gimeno, Esnáider, Jordi Martín; Claverías, Rafa Diz, Nico Conesa, Jeremy; Calçada y Carbonell.

ÁRBITRO Pareja NIeto (andaluz).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 17.00 horas. El club rendirá homenaje a Angelito y además dedicará la acción solidaria de este partido a Down Badajoz.