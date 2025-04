Higor Rocha maquilla un pobre partido

«No supimos interpretar el choque con uno más»

Juanma Barrero, técnico del Mérida, vio lo que todos: el equipo no estuvo bien con superioridad numérica. «Parecía que con la expulsión el partido se nos ponía de cara… pero se nos puso de espaldas», resumió el técnico emeritense tras el empate de su equipo en Jerez. ¿Y por qué? «Pues porque no supimos interpretar el partido con uno más. No hemos sido capaces de encontrar el hombre libre que teníamos y nos ha costado mucho progresar en el juego, con muchas pérdidas innecesarias y tontas. No hemos sabido llevar el peso del partido que se nos presuponía». Pero también tras el paso por los vestuarios: «Intentamos mejorar algunas cosas en el descanso, pero el dominio lo seguían llevando ellos. Cosa ilógica. No hemos hecho méritos enormes para ganar. Me voy contento con el punto porque el campo y el rival eran difíciles y porque el empate llega en el 90', pero preocupado porque no hemos sabido generar ocasiones de gol cuando deberíamos haber cogido el mando del partido».