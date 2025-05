Higor Rocha dice adiós hasta 2022

R. P. MÉRIDA. Viernes, 19 de noviembre 2021, 07:57 Comenta Compartir

O algo está haciendo mal en el último año y medio o el Mérida es un equipo con mala suerte. Cuando la moneda ha caído de canto y ha tenido que decidir de qué lado desplomarse, siempre le ha salido cruz. En la enfermería y también en el campo. Ayer se confirmaron los malos presagios del domingo en Antequera: según recoge el parte médico, su delantero Higor Rocha sufre un desgarro miofascial de grado I-II en tercio distal del bíceps femoral de la pierna izquierda y estará más de un mes alejado de los terrenos de juego.

Es decir, no estará disponible hasta el próximo año. Se perderá por tanto los partidos ante San Roque de Lepe, Córdoba, Cacereño, Villanovense y Montijo. Salvo que se acorten los plazos de recuperación, no estará disponible hasta después de Reyes, cuando su equipo reciba al filial de Las Palmas. Aunque Lolo Plá esté a punto de reaparecer y Aitor Pons esté ofreciendo un rendimiento notable, la baja para Juan García será más que sensible.

Porque el delantero brasileño no solo es los cuatro goles y cuatro asistencias que lleva, sino todo el trabajo que genera y la ascendencia que tiene sobre el juego ofensivo del equipo. De ahí que haya jugado de inicio todos los partidos de Liga (aunque sólo cuatro de ellos completos).

A la espera de lo que diga hoy Juan García en la rueda de prensa previa al choque del domingo ante el San Roque de Lepe (18.30 horas), el único delantero sano es Aitor Pons. Aunque se espera ya el regreso del pichichi Lolo Plá, que se ha perdido los tres últimos partidos de Liga por una contractura.