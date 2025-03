Higor, Artiles y Camps deberán esperar

R. P. MÉRIDA. Sábado, 8 de enero 2022, 09:37 Comenta Compartir

Desde que se lesionó Higor Rocha, el Mérida no ha vuelto a marcar un solo gol. Desde que se lesionó Artiles, el equipo no ha vuelto a jugar siquiera parecido. De sus lesiones han pasado ya cinco y cuatro jornadas respectivamente. Y sin embargo, aunque ambos cuentan ya desde esta semana con el alta médica, será difícil que regresen mañana ante el filial de Las Palmas (estadio Romano, 12.00 horas). «No sé hasta qué punto están para jugar», avisó ayer en la previa Javier Álvarez de los Mozos.

El delantero brasileño arrastra aún algunas molestias de su rotura y será el que más complicado lo tenga incluso para entrar en convocatoria. Los otros dos, Artiles y Héctor Camps, dependerán de su evolución en la última sesión de trabajo de la semana. «Tenemos una semana más hasta el siguiente partido», explica el técnico emeritense. «Y no quiero arriesgar absolutamente nada, para que no nos pase lo mismo que le ha pasado por ejemplo a Héctor otras veces. Algunos de ellos sí estarán en el banquillo el domingo, pero aún no sé. A ver cómo lo gestionamos».

Salvo Diego Parras y las serias dudas de los tres que acaban de salir de lesión, el técnico emeritense podrá contar con todos los demás. Incluido Javi Montoya, ya recuperado de su fisura en uno de los dedos. También acudirá con ausencias importantes Las Palmas Atlético, que tiene confinados al guardameta Arnau, al defensa Jeremi y a los centrocampistas Sato y Yeray, todos con covid.

Necesita y debería reencontrarse con la victoria y los puntos el equipo de De los Mozos, que no suma desde mediados de noviembre. Y eso lo sabe hasta la uña del meñique del último entrenador de la escuela de iniciación del club. «Es una cosa evidente: tenemos que ganar, desde la responsabilidad y la ilusión», opina De los Mozos. «Lo que ahora nos parece una quimera, al final se va a dar. El equipo va a acabar ganando. No vamos a perder todos los partidos. Ahora mismo, ganar nos parece un mundo, nos parece complicadísimo, cuando realmente no lo es. Pero no sé si lo vamos a conseguir. Todos queremos ganar y vamos a darlo todo, porque los tres puntos nos darían tiempo. Para recuperar jugadores, para armar al equipo, para confiar en lo que se hace... Tiempo para todo y para todos». También para las incorporaciones de invierno. De Los Mozos delega en Ander Garitano y el director deportivo prefiere trabajar sin exponer sus intenciones. Hasta la fecha, lo único oficial en seis días de mercado ha sido la renovación de Felipe Alfonso.

Goma, ¿primer fichaje?

No obstante, desde Jerez de la Frontera se apunta a la llegada del mediocampista Ignacio Goma al Romano en los próximos días, tras desvincularse de su club esta semana. El canterano xerecista ha jugado catorce partidos (seis como titular) en esta primera vuelta de campeonato y ha anotado un gol. Según la prensa local, habría recibido una oferta superior y su situación no era la más apetecible dentro del vestuario dirigido por José Herrera.