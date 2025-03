Lunes, 4 de abril 2022, 09:03 Comenta Compartir

Roberto Aguirre reconoció en la rueda haber acabado satisfecho con el trabajo de equipo: «Llevamos muy bien el partido, sobre todo en el primer tiempo, con mucha autoridad en el juego y sin sobresaltos. Teníamos criterio para progresar con el balón, pero lo malo fue no haber aprovechado nuestra fluidez en ataque. No sentimos muy bien y en el primer tiempo llevamos la manija».

El técnico del Don Benito se lamentó de no haber podido seguir jugando igual tras el descanso. «El segundo tiempo fue diferente. A medida que pasó el partido, quizás por nuestra fatiga y por haber querido llevar el control del juego, ellos empezaron a filtrar más pases y nosotros estuvimos más abiertos, y empezamos a tener más problemas. Nos rompían líneas de oposición y estuvimos más incómodos. Al final nos concentramos en que no se nos fuera el empate», reconoció. Aguirre cree que el plan de partido salió bastante bien. «Tener una primera parte tan buena nos hace lamentarnos de no haber conseguido ventaja. Creo que hicimos muchas cosas para ganar. No perder nos gusta, pero queríamos ganar», finalizó.