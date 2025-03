Heffernan coge las llaves del Mérida

Aunque va a cumplir seis meses al frente del Mérida, a Mark Heffernan se le ha escuchado muy poco. Hace tres semanas regresó de ... nuevo al Romano y tiene previsto quedarse ahí hasta que termine la temporada. Ha vuelto a venir solo, así que se dedica a volcarse en el club y, en sus ratos libres, a pasear por la ciudad y jugar al golf en Sotogrande, donde tiene alquilada una casa a la que se retira asiduamente. En breve le visitarán algunos amigos (el hijo de su socio en esta aventura emeritense, Nick Ford, pisará el Romano en el derbi ante el Villanovense dentro de un mes) y en breve viajará hasta Inglaterra para estar un tiempo con su padre.

«Y algún día vendrá Bill (Ford), que sigue al equipo muy de cerca, por internet y redes sociales. Hablo con él cada dos semanas y le cuento los cambios y lo que está sucediendo por aquí. Lo que pasa es que yo estoy más involucrado que él porque he tenido más experiencia directa en el fútbol durante los últimos veinte años», ha explicado el propio Mark Heffernan en una entrevista extensa concedida esta semana a Canal Extremadura Radio.

Ya se encuentra totalmente involucrado en el día a día del club. «Estamos creando un único grupo de trabajo. Que no sea todo tan individual sino algo más cohesionado». Y por cosas como esta reconoce que la marcha de Garitano fue tal cual como Ander la explicó: «Nosotros tenemos una idea de cómo queremos que sean las cosas aquí y no estaba en concordancia con lo que él pensaba. Pero fue una salida muy amistosa y apreciamos y agradecemos mucho el trabajo que hizo Ander aquí con nosotros todo este tiempo».

La confección, por tanto, de la próxima plantilla dependerá de las decisiones de David Rocha, Luismi Patiño, el entrenador que ocupe el banquillo y el propio Mark Heffernan, un obsesionado que no hace otra cosa que ver partidos de Segunda y Tercera Federación. «Se conoce cualquier futbolista que juega en cualquier equipo de cualquier grupo y categoría», reconocen los que trabajan junto a él. «Mi idea de equipo es, al contrario de otros clubes en los que el director deportivo hace y deshace a su antojo, o un entrenador actúa por su cuenta, o los encargados de buscar futbolistas nuevos o los encargados de la cantera tomando sus propias decisiones... Aquí somos todos parte de la misma foto. Así que es importante que todos hablemos como un equipo y que todos hagamos un plan conjunto», explica el dueño del Mérida.

LA FRASE «Llenar de dinero los clubes no es lo que los hace exitosos» Mark Heffernan Nuevo propietario del Mérida

Porque como ya deslizó el día de su presentación, no viene a ganar dinero. «Yo vengo aquí porque me gusta mucho el fútbol y quería poner en práctica el proyecto que tengo en mente desde hace años. No vengo a hacer negocio ni a ganar dinero». Y por eso contesta tan rápido como contundente cuando le preguntan por la inversión económica: «Puedes llegar a un club, gastar cantidades ingentes de dinero de una manera poco inteligente, y dejarlo en una situación peor de la que te lo encontraste cuando llegaste si no sale el proyecto… pero eso no le hace ningún bien a nadie. El cómo tendrás éxito a lo largo del tiempo lo marcará tu proceso de trabajo. Estamos preparados para invertir en el club. Pero la cantidad dependerá de la categoría en la que esté el equipo. Si ascendemos será una cantidad mayor, si no ascendemos será otra menor. Estamos invirtiendo lo que creemos que necesitamos invertir, pero con inteligencia, para conseguir nuestros objetivos. Y nuestro objetivo para la próxima temporada, si no lo conseguimos esta, es el ascenso. Eso determinará la cantidad que invertiremos a corto plazo. Pero no es cuestión de dinero, de verdad. Llenar de dinero los clubes no es lo que los hace exitosos».

Tiene fe en conseguir el ascenso este mismo curso. Y si no, el siguiente. Pero acorde con el plan trazado. «A nosotros nos gustaría tener un entrenador durante muchos años porque creo que eso nos daría una mayor oportunidad para tener éxito. Pero a ver… ¿podría decirte aquí, ahora, que 'cualquier entrenador' va a ser nuestro técnico durante los próximos diez años. No, al igual que no se podía decir del Manchester con Ferguson cuando empezó. Pero yo espero que sí, que sea así».

Su primera gran decisión ha sido la renovación por dos años de Manuel Bonaque. Y no será la última antes del final de esta temporada.