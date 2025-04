Héctor Camps: «No sabía si aguantaría la prórroga y había que acabarlo»

r. p. Domingo, 22 de mayo 2022, 11:20 Comenta Compartir

Cuando a los cinco minutos del partido ante el Córdoba Héctor Camps se lesionó por cuarta vez esta temporada, al alicantino ni se le pasaba por los sueños que sería el héroe de las semifinales del Mérida. «Yo no sabía si podía aguantar una prórroga y he dicho: esto hay que acabarlo ya», soltaba eufórico tras el partido del sábado ante el Cristo Atlético. Reapareció en el 62' por Emilio Cubo, agachó la cabeza cuando el conjunto palentino empató la semifinal en el 73' (porque aunque él tenía que cerrar al delantero, le pesó que Diego López no cerrara su espalda) y cabeceó el 2-1 en el tiempo de añadido para convertir en inolvidable su primer gol con esta camiseta.

«Me hacía mucha falta una noche como la de hoy, después de las lesiones y de pasarlo tan mal», reconoció luego en sala de prensa. «El gol ha venido en el mejor momento posible para quitarme la espinita de estos dos años. Pero estoy más contento por todo el mundo antes que por mí mismo». Porque a las cuatro lesiones de media duración de este curso se le une la de larga duración que le hizo perderse media temporada pasada. Centró un lateral como Felipe Alfonso desde la derecha y remató el otro lateral desde la izquierda en el minuto 91. «Es la típica jugada en la que veo que puedo entrar y me gusta entrar. No quería arrepentirme luego porque el balón había ido donde yo pensaba que iba a ir».

Así que lo cabeceó y se fue a celebrarlo mientras se acordaba de su novia, de su familia y de lo poco que había entrenado antes de esta semifinal. «No estaba al cien por cien. Llegué con tan solo tres entrenamientos. Pero podía competir, me he encontrado bien», reconocía el lateral izquierdo emeritense. «Estamos acostumbrados a sus goles, marca casi todos los días», bromeaba a su lado Juanma Barrero. «Héctor es un tipo importantísimo dentro del vestuario y sabemos del esfuerzo que ha hecho, junto a Emilio y Mario, para llegar a estos partidos. No ha llegado en su plenitud, pero sabe que para nosotros es fundamental».

Un Juanma Barrero que también sacó tiempo para responsabilizarse del bajón de su equipo tras la pausa de hidratación de la primera parte. «No encontrábamos dónde presionar. Les dije que se colocaran un poco más atrás y no tan adelante por el tema de las fuerzas. Pero luego en el descanso les dije que saliéramos como en la primera parte, a buscarlos arriba». Pero quitando ese tramo y los minutos titubeantes tras el gol del empate palentino, el técnico del Mérida acabó muy satisfecho del partido y del rendimiento de los suyos.

«Hemos estado bien en muchas fases del partido. Si hubiésemos aprovechado todas las ocasiones que tuvimos antes del 1-1 hubiera sido menos épico y más un trámite». Así que ahora ya tiene otro problema: preparar la final del próximo fin de semana. «Euforia ahora no. Ya nos pondremos eufóricos el próximo fin de semana si ascendemos». A la espera de los partidos de esta tarde, un posible rival del Mérida en el sorteo del lunes por la mañana es el Arenas de Getxo, el único que se cargó el sábado a un subcampeón.

