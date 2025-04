Gus: «Los jugadores se dejan el alma y la idea la tienen clara»

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 14 de marzo 2023, 08:40 Comenta Compartir

«Es uno de esos días que te vas a casa realizado porque el equipo lo ha dejado todo en el campo», valoraba José González 'Gus' tras la victoria contra el Guadalajara de este domingo, un día especial por esos tres puntos, pero sobre todo por la celebración que había organizado el Villanovense con motivo de sus 30 años de historia. «Quiero felicitar a la junta directiva y al público asistente, porque era un partido importante para el club y para el equipo por lo que se jugaba», decía el técnico serón en referencia a esta cita especial.

No obstante, Gus estaba preocupado por cómo pudiera afectar ese ambiente festivo al rendimiento del equipo. «Mi experiencia me dice que siempre que hay una fiesta se nos puede desviar la mirada de lo que es realmente importante, sobre todo ante un equipo como el Guadalajara», decía tras el partido, ya aliviado por la victoria, «todo ha salido bien, pero lo temía, la verdad». Un temor que, quizás, le impidió disfrutar de la fiesta por 30 años de historia que también tienen su sello primero como jugador y ahora como entrenador. «Es un orgullo, no puedo decir otra cosa, me siento un privilegiado porque me han formado como persona, como futbolista y ahora como entrenador», expresa Gus sobre esta trayectoria.

Ahora, en esa faceta como entrenador, su corto bagaje es ya prácticamente insuperable. El Villanovense sigue en puestos de liguilla de ascenso una semana más, esta vez, inmerso en un triple empate a 42 puntos con Segoviana y Navalcarnero: «Simplemente me queda seguir felicitando a los jugadores y seguir animando para que no nos baje nadie del sueño».

Para Gus, este partido contra el Guadalajara suponía también un reto, «era un equipo para saber realmente también nosotros el nivel que tenemos». Un encuentro en el que además los serones lograban su tercera portería a cero consecutiva, «es la clave de estos jugadores que presionan desde el que está arriba, se dejan el alma y la idea la tienen clara, destaco el hambre y la ilusión de este equipo que viene de pasarlo mal».