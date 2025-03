Gus: «La imagen que hemos dado no la podemos volver a dar»

La nota media llegará a final de curso, pero el Villanovense recibió ya el primer supuesto en su estreno liguero. Y nadie pone excusas. «0- ... 3 en casa y en el primer partido de la liga, con toda la ilusión que teníamos... No ha sido el debut soñado», reconocía José González 'Gus' tras la dolorosa derrota contra La Unión Atlético. Los murcianos fueron mejores durante prácticamente los 90 minutos y el técnico serón cree que no fueron capaces de interpretar el partido.

A esto se suman los errores en defensa que se pagaron de la peor manera posible. «Dos penaltis totalmente evitables y, cuando mejor estábamos, con otro error totalmente evitable nos meten el 0-3», analizaba tras un encuentro en el que vio a los suyos «muy nerviosos, imprecisos, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero sin tener la madurez que creo que debemos tener».

Esto acaba de empezar, insistía Gus, que espera revertir cuanto antes la situación, «la imagen que hemos dado no la podemos volver a dar». Cierto es que el equipo mejoró algo tras el descanso, sobre todo con la entrada de Adighibe para acompañar arriba a Josh Farrell; sin embargo, no fue suficiente.

El técnico serón sostiene que el equipo le transmite seguridad y confianza, además, cree que hay mucho talento en la plantilla, «pero no hemos estado a nuestro mejor nivel ni individual ni colectivo». Así, confía en sacar el mayor rendimiento posible al equipo que esta semana tendrá la duda de Javier Olmedo, que se someterá a pruebas tras ser sustituido por precaución. «El fisio nos comentó que era un riesgo si tenía que hacer alguna salida», justificaba sobre el cambio del guardameta en la segunda parte minutos después de encajar el tercer gol.

Por sala de prensa pasó también un Josh Farrell que volvía en partido oficial casi un año después. «Me alegro de que haya podido disfrutar los 90 minutos, ya viene recuperándose desde la primera parte de la pretemporada», respondía Gus a los periodistas sobre el regreso del delantero galés que en septiembre de 2023 sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha.

«Después de tanto tiempo parado, contento por volver a competir, pero no es el resultado que esperaba nadie», lamentaba el atacante que, además, notó su evolución a nivel físico, pese al cansancio en los últimos cinco minutos. «Me he encontrado bastante bien para haber estado tanto tiempo sin jugar», afirmó tras una temporada en la que no llegó a completar los 90 minutos como sí hizo este pasado domingo.

La derrota amargó su regreso, pero aguarda ya al partido de este próximo domingo contra el Antoniano. «Sabemos que nosotros como equipo siempre salimos a competir y no lo hemos hecho, todos teníamos que dar un puntito más en intensidad; primero tenemos que ganar nuestros duelos para poder jugar al fútbol», concluía.