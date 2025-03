Gus: «Este equipo se merece una alegría a final de temporada»

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 29 de abril 2023, 09:30 Comenta Compartir

«Para echar cuentas, tenemos que ganar nosotros, si no, no vale de nada». José González 'Gus' tiene calculadora, pero solo funciona con la suma ... de '+3', todo lo que no sea ganar, no vale para las cuentas del Villanovense, que este domingo viaja a Montijo con el objetivo de seguir en puestos de liguilla de ascenso.

«Tenemos que ganar partidos, eso es lo que tengo claro», explicaba en la previa el técnico serón, «empatando no nos va a llegar». En ese sentido, Gus analiza también cómo están siendo las últimas semanas para los equipos de arriba, a excepción de Melilla y Atleti B, «los que estamos ahí luchando no ganamos dos partidos seguidos». Así, el Navalcarnero viene de perder la pasada jornada, el Cacereño ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos, al igual que el Villanovense; el Estepona ganó este domingo después de un empate y una derrota y la Gimnástica Segoviana suma tres partidos sin ganar. «Esa es la realidad, es muy difícil ganar y no se pueden echar cuentas», sostiene Gus, que vaticina que esta situación se va a mantener «hasta la última jornada, el último partido y el último minuto, está todo apretado y no creo que cambie». Al entrenador del Villanovense le parece mentira que, después de perder el pasado domingo contra el Coria, todavía mantengan un margen de dos puntos respecto al Estepona. «Esta semana tienes dos puntos de margen, la semana que viene puedes tener 5 o ninguno, no se sabe», insiste. Con la visita a Montijo, Gus completa su primera vuelta al frente del banquillo serón. La jornada 15 comenzaba con su equipo en 11ª posición, a dos puntos del descenso y a seis de la liguilla de ascenso. Hoy la realidad es otra, prácticamente la inversa. «Era imposible podérmelo imaginar», recuerda Gus, «el equipo necesitaba una reacción mental, lo primero, e intentar creer que eran buenos futbolistas y por eso estaban en el Villanovense, lo hemos conseguido entre todos, pero los grandes partícipes del sueño que nos están haciendo vivir son los jugadores». Funcione o no la calculadora, Gus cree que el equipo ha hecho méritos suficientes para que salgan las cuentas: «Creo firmemente que este equipo se merece una alegría a final de temporada, pero claro, todo pasa por esta semana».

