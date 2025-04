Guillermo Ritchey pasa a ser el máximo accionista del Badajoz

El Badajoz es ahora del Grupo Adnimi SL. El conglomerado mexicano se reorganiza y se reparte el accionariado del club blanquinegro. El pasado 17 de ... febrero el Badajoz anunciaba que Atlantic Capital 2000 SL se había hecho con el control de todas las acciones de Lanuspe SL. De esta forma, José Luis Orantes y sus socios Víctor Arana y Guillermo Ritchey asumían el otro 40 por ciento en poder de la familia Oliver y pasaban a controlar el cien por cien de la sociedad que posee el 99,75 por ciento del club blanquinegro. El 0,25 por ciento restante del accionariado del Badajoz pertenece a los pequeños accionistas. Pero en realidad la compra fue por parte del Grupo Adnimi SL, propiedad de Guillermo Ritchey representado en Miguel Leyva, que pasa a ser el accionista mayoritario al hacerse con el 60 por ciento de Lanuspe, lo que supone el 59,85 por ciento del Badajoz. El otro 40 por ciento es de Atlantic Capital.

El Consejo Superior de Deportes informa, tras la consulta realizada por este periódico, que el pasado 5 de junio «se ha procedido a autorizar la adquisición de forma indirecta del 59,85 por ciento del capital social del Club Deportivo Badajoz SAD por parte de la mercantil Grupo Adnimi SL a través de la adquisición de 1.800 acciones de la entidad Lanuspe SL».

El pasado 9 de marzo ya se empezaron a hacer efectivos estos cambios con la reestructuación de la cúpula organizativa que daba plenos poderes a Diego García como director general y la salida de Leonardo Casanova. Ese mismo día se dio a conocer el nombre de ese tercer socio de Orantes sobre el que se apoyaba económicamente y que hasta ese momento no había trascendido, Guillermo Ritchey, que desde México delega en Miguel Leyva como su persona de confianza en Badajoz. El de Víctor Arana ya había salido y llevaba tiempo por el Nuevo Vivero, pero no fue hasta el 27 de marzo cuando el Borme recogió su nombramiento y el de Alfredo Garzón como apoderados solidarios de Atlantic. Así, la realidad corporativa del Badajoz se va conociendo a cuentagotas. Y ahora, cuatro meses después de la compra de Lanuspe entra en escena el Grupo Adnimi como máximo accionista del club blanquinegro. Hasta el momento se desconocía la presencia de esta sociedad dentro del Badajoz. Diego García confirma que el Grupo Adnimi es una sociedad de Ritchey y Leyva.

El CSD recoge así la entrada de este nuevo grupo en el Badajoz. «Mediante escrito del representante legal de la mercantil Grupo Adnimi SL de fecha 7 de junio y entrada en el CSD el 9 de junio, se ha remitido la comunicación de la titularidad indirecta de derechos de voto del CD Badajoz SAD», expone el máximo organismo del deporte español.

Fran Soriano, administrador solidario

Pero las maniobras internas no se acaban ahí. Fran Soriano, que había cesado como administrador único de Lanuspe el 14 de marzo tras la salida de la familia Oliver, vuelve a figurar en la mercantil dueña del Badajoz como administrador solidario junto a José Luis Orantes y Miguel Leyva, según publicaba el Borme el viernes 9 de junio. Un movimiento similar al producido dentro del órgano de administración de Atlantic Capital 2000 SL y que el Borme publicaba el 11 de abril con el cese de José Luis Orantes como administrador único y que pasaba a ser administrador solidario junto a Miguel Leyva. Pero Diego García explica que la aparición de Soriano en los nombramientos se debe a un formalismo en la tramitación, ya que su cese todavía no había sido inscrito para no dejar a la sociedad sin administrador y que en los próximos días será recogido oficialmente.

A punto de cumplirse un año, tampoco se ha inscrito oficialmente el consejo de administración del Badajoz que pasó a presidir Luis Díaz-Ambrona y con José Luis Orantes como consejero y máximo accionista. Iván Parra se mantiene como presidente de la SAD y la única modificación que ha sido registrada oficialmente es el nombramiento de Diego García como secretario por el cese de Carmen Ruiz el 6 de julio de 2022.

Esta circunstancia se produce porque el Badajoz tiene el libro del registro mercantil bloqueado y no puede realizar ninguna anotación al no haber presentado las cuentas anuales desde que se convirtió en SAD. Una anomalía que será corregida el próximo 30 de junio con la aprobación de los ejercicios 2020-21 y 2021-22 en la asamblea general de accionistas.