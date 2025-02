Gudi: «No quiero ser un obstáculo para el Badajoz»

J. P. Badajoz Jueves, 18 de enero 2024, 13:56 Comenta Compartir

Se despedía del Badajoz, pero en su discurso parecía que de alguna forma seguía dentro. Esa sensación de pertenencia y confianza plena en un proyecto que ha continuado supervisando y deja con varias opciones a punto de cerrar. Gudi se va, según justificó varias veces, por los resultados, una máxima colgada del cuello de los entrenadores, pero sigue creyendo en la plantilla y sus aspiraciones.

La crítica situación del Badajoz se ha llevado por delante a su director deportivo. Ya se había cobrado su primera víctima con el entrenador apenas empezada la liga un mes y tres después todo sigue igual de dramático. Pero ahora le toca a Gudi. Lo normal en el fútbol es que los malos resultados arrastren al responsable del banquillo, pero en el Badajoz la cuerda se rompe esta vez por el director deportivo. La pasada temporada ya hubo tres cambios de técnico y de nada sirvió. El equipo también transitaba en la angustia del descenso, pero entonces no se miró a los despachos. Gudi apuntaba como causa que «no hemos podido conseguir los objetivos marcados». Pero en el transfondo del sentir de la afición planea la diana de una planificación deportiva con fichajes que resultaron ser un fracaso. El ya exdirector deportivo aseguró que la decisión de su salida del Badajoz es de mutuo acuerdo entre ambas partes. «No ha sido una decisión fácil para mí, pero no quería ser un obstáculo para el club», expuso. Y ese sentimiento por los colores blanquinegros le llevó a hablar desde el corazón para pedir a la afición que continuara remando como si de alguna manera sintiera que no se ha ido. Arropado por 'Pato' Arana y todos los responsables del fútbol base del club, aseguró que la propiedad no había perdido la confianza en él, pero que entre las dos partes habían considerado que era lo mejor para el Badajoz.

Su marcha se produce en un momento atípico, en mitad del mercado de fichajes y con participación directa en los refuerzos ya incorporados al equipo y las bajas ya anunciadas. De hecho, Gudi deslizó que sobre su mesa deja varios fichajes avanzados para continuar reforzando el equipo. Una situación muy diferente a la de hace un mes cuando la afición pedía su dimisión y el propio Gudi dio la cara tratando de hacerse fuerte y dijo que «no soy de abandonar el barco». Cuestionado por lo oportuno de salir ahora y no tras el último partido del año, ya que solo han pasado dos jornadas, el exdirector deportivo quiso justificarlo en la deriva negativa en la que seguía el equipo con el nuevo año. «Lo que cambia son las derrotas y que el objetivo no se ha cumplido», indicó. Un razonamiento que en el mes de enero parece más propio de entrenadores en busca de una reacción en el equipo y que es especialmente chocante en pleno mercado de invierno. Tras su salida, el director de fútbol 'Pato' Arana se mantiene al frente de la parcela deportiva, aunque la intención del club es que Iñaki Alonso asuma todo el poder en el diseño de la plantilla.

Gudi leyó una carta de despedida llena de agradecimientos a todas las personas que han compartido su tercera etapa en el Nuevo Vivero, desde los dos dueños del club Víctor Arana y Guillermo Ritchey hasta el último empleado de las oficinas deteniéndose especialmente en Guzmán, a quien dijo considerar ya como de su familia. También pidió perdón a los seguidores por sus errores. «Antes de nada quiero pedir disculpas a la afición, al club y a la ciudad», expuso. Reconoció ser el máximo responsable de la decepcionante primera vuelta. «Han sido 27 fichajes y tres lesionados de importancia. Nadie acierta al cien por cien. He errado como trabajador y director deportivo», asumió. Su mensaje estuvo cargado de referencias positivas hacia el equipo, convencido de que va a salir de abajo y apeló a la unidad entre todos para revertir la situación. «El equipo necesita del aliento de su gente», señaló el ya exdirector deportivo. En ese sentido, pidió a la hinchada blanquinegra que siguiera apoyando como lo ha hecho siempre para no dejar caer a su equipo. «Se necesita más que nunca a la afición», reclamó, ya que considera que el apoyo es de vital importancia. «El equipo va a responder igual, pero si en lugar de 6.000 están 10.000 en el campo el equipo se va a sentir mejor y más cómodo».

Gudi apunta a tres partidos como punto determinante de este declive para que el Badajoz se encuentre en ese pozo del que no es capaz de salir. «Para mí hay un tramo clave que son la Segoviana, Mensajero y Montijo, eran partidos para dar un salto hacia arriba y al final lo dimos hacia abajo», lamentó. El exdirector deportivo insistió en las expectativas creadas este verano pese a las dificultades iniciales por la amenaza del descenso administrativo a Tercera RFEF y que han supuesto su fin en el Badajoz. «Si el 1 de septiembre nos dicen que el 14 de enero íbamos a estar en esta situación nadie lo hubiera pensado. A día de hoy no se han conseguido los objetivos», aunque precisó que «eso no quiere decir que no se vayan a cumplir». Y es que Gudi sigue confiado en el potencial del grupo y mantiene su pensamiento de tener la mejor plantilla del grupo. «Lo mantendré siempre. Estoy convencido que lo vamos a conseguir», remarcó. Gudi también es responsable de la llegada de Iñaki Alonso como recambio de David Tenorio, por lo que en cuanto a su futuro en el banquillo del Badajoz considera que el técnico tiene la confianza del grupo mexicano. «El club está por la labor de que siga, están contentos con Iñaki», sostenía.