Gudi: «Hay una posibilidad de incorporar a un delantero»

J. P. Badajoz Martes, 5 de septiembre 2023 | Actualizado 06/09/2023 10:30h. Comenta Compartir

El Badajoz ha tirado de experiencia en los últimos días de mercado para rematar una plantilla con gran protagonismo de jóvenes valores. El último en llegar al Nuevo Vivero ha sido Fran Grima, que baja dos escalones para aceptar el reto de subir con el equipo blanquinegro. Un jugador de sobra contrastado que llega desde Segunda para dar un salto de calidad al proyecto pacense. Francisco Grima Aguilera (Barcelona, 1987) desembarca en el Nuevo Vivero para reforzar el lateral derecho ante la baja por lesión de larga duración de Gurdiel, a quien aprovechó para transmitirle un mensaje de «mucho ánimo y fuerza».

Pero la plantilla todavía no está cerrada y el club quiere poner la guinda con el ansiado goleador. «Hay una posibilidad de incorporar a un delantero y en eso estamos trabajando», reconocía Gudi. «Confío en que va a llegar, no tengo la menor duda», aseguraba, eso sí precisando que «tenemos que estudiar el mercado muy bien dentro de las posibilidades que tenemos y que el el futbolista quiera venir a Segunda RFEF». El director deportivo del Badajoz no puso una fecha límite a su llegada. «Puede ser hoy, mañana, dentro de una semana, no se sabe, plazos no hay», expuso. A la espera del fichaje de ese punta de referencia, Gudi remarcó que de momento «estoy contento con lo que tenemos».

El que ya viste de blanquinegro es Fran Grima. Llegó el jueves, se entrenó el viernes y el sábado formaba parte de la convocatoria en su reencuentro con el Nuevo Vivero, aunque no saltó al terreno de juego. «Por suerte ya había jugado aquí, pero no como local y tenía ganas de vivirlo. Había visto partidos del Badajoz y sé que la afición anima mucho. Nos ayudó y les vamos a necesitar». El veterano defensa catalán ya sabe lo que es ascender en el Nuevo Vivero tras alcanzar la Segunda División con el Ibiza en 2021 y durante su presentación como nuevo jugador del Badajoz expresó su deseo de repetir. «Aquí he vivido un ascenso no como local, pero me llevé un recuerdo magnífico y ojalá volver a tener ese recuerdo». Fran Grima cuenta con una dilatada trayectoria en equipos como el Ibiza, Sant Andreu, Badalona, Terrasa, Mallorca o UCAM.

Fran Grima explicó los motivos que le han llevado a cambiar la categoría de plata por la cuarta del fútbol español para firmar por el Badajoz. «Vengo de Segunda y nunca te planteas que bajaría hasta Segunda RFEF, pero cuando te llama un club de esta magnitud te hace pensar que es una buena oportunidad y no me lo tuve que pensar mucho». El nuevo futbolista blanquinegro ya ha podido conocer a sus compañeros, con algunos ya había coincidido en ortos vestuarios como con Miguel Núñez en el Mallorca, y considera que el Badajoz tiene «una plantilla equilibrada, competitiva y voy a muerte con ellos». Y quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la afición tras el estreno con derrota del equipo. «Hay que quedarse con el trabajo del equipo y la intención de que fuimos en todo momento a por el partido. Se acabó en su área y no se empató de milagro». En ese sentido, resaltó el apoyo de la grada. «Chapó a la afición porque en todo momento estuvo con nosotros». A ese respecto, Gudi también valoró la importancia de que el equipo se sienta arropado por sus seguidores. «El resultado no nos gusta a nadie, pero es el comienzo de una larga trayectoria y aquí hay confianza. Sobre todo que la gente tiene que seguir a nuestro lado porque les necesitamos». El director deportivo avisó de la complejidad de una categoría muy traicionera. «La Segunda RFEF es muy incómoda. Tenemos que convencernos que estamos en Segunda RFEF. Es una categoría difícil, complicada y muy larga. Hay que tener tranquilidad».