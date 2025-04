Gudi pone un suspenso a la temporada

Gudi salió a dar la cara y no regateó ninguna cuestión, aunque por algunas pasó con cierto rodeo. Aunque precisó que la rueda de prensa ... estaba prevista desde semanas atrás, el director deportivo del Badajoz no tuvo reparos en comparecer públicamente después de que la afición pidiera enérgicamente su salida del club el pasado domingo tras el quinto tropiezo consecutivo. Lo hizo tranquilo, confiado en revertir la situación y con un talante reconciliador en busca de una unión necesaria para alcanzar los objetivos marcados, que según subrayó siguen siendo los mismos que este verano de apuntar a lo máximo. Gudi quiso hacer un ejercicio de autocrítica y asumir toda la responsabilidad por la mala trayectoria del equipo en esta primera parte del campeonato que termina en puestos de descenso. «Siempre he dicho que soy de dar una valoración a final de temporada, pero soy muy claro y a día de hoy hemos suspendido», reconocía.

A pesar de las críticas y la presión social sobre su papel en la configuración de la plantilla, el director deportivo se siente respaldado por el club y con fuerzas para cumplir con las expectativas iniciales. «Me siento mal porque a nadie en su trabajo le gusta que le critiquen de esa manera, pero no soy de tirarme del barco tan fácil. Sigo creyendo en este proyecto. La propiedad no me ha comunicado absolutamente nada y tiene confianza plena». En ese sentido, retomaba la apuesta de partida que no es otra que el ascenso, aunque se cuidó de pronunciar expresamente esas palabras que tanto daño hicieron cuando se presentó el nuevo proyecto este verano. «El objetivo sigue siendo el mismo, competir al cien por cien como siempre». Y reformulada la pregunta sobre si ese objetivo era el playoff o el ascenso volvió a encolar la respuesta. «El objetivo que se marca el club siempre es lo máximo», zanjó.

Juan María Pozo 'Gudi' trató de transmitir seguridad en un discurso envuelto en un mensaje optimista, convencido en que esta plantilla tiene más nivel de lo que dice su posición en la tabla. «Creo que es la mejor del grupo quinto, pero es cierto que la clasificación realmente no dice eso». Entonces, sobre los motivos de qué está fallando o considera que radica el problema, Gudi tampoco fue muy preciso. «Tenemos la mejor plantilla, pero...». ¿Y cuál es ese pero? «Ese pero es el que hay que conseguir buscarle una solución. No se están dando los resultados. Necesitamos un cambio de dinámica que ya tuvimos con la llegada del nuevo entrenador. En los partidos ante la Segoviana, Mensajero y Montijo teníamos la oportunidad de dar un salto grande hacia arriba y lo hemos dado hacia abajo». El director deportivo admitía estar disgustado por la mala situación del equipo. «Me siento decepcionado por esta primera vuelta, como todos. Si me lo dicen que a estas alturas estaríamos así pensaría que era inimaginable, impensable, sorprendente». Requerido para que se pronunciara por el porcentaje a la hora de repartir culpas en el pobre rendimiento del equipo, se encargó de ponerse en el centro de todas las dianas. «Soy el máximo responsable», sentenciaba. «Tengo claro que cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, pierdo yo», añadía.

Gudi mostró su contrariedad con una parte de la ciudad. «Percibo que no se quiere que esto funcione», espetó en clave velada. En este punto solicitó unión para remar todos juntos en estos momentos tan difíciles. «El club necesita el apoyo de todo el mundo. A toda esa gente que pide mi cabeza les diría que siga apoyando al equipo, al entrenador, a los jugadores... Que se suban al mismo barco porque la dirección sigue siendo la misma. Pido esa unión». Y puso como ejemplo el clásico contra el Cacereño donde el Badajoz jugó su mejor partido. «En un campo con 8.000 personas el futbolista va volando. En esos partidos el 1-0 lo marca la afición», destacó. Precisamente desde ese encuentro, el Nuevo Vivero ha ido perdiendo paulatinamente espectadores hasta los poco más de 3.000 que estuvieron el domingo frente al Sanse.

Satisfecho con la plantilla

Gudi considera que la confección del plantel ha sido el correcto dentro de las posibilidades y las circunstancias que bloquearon al club este verano. «Me siento satisfecho con lo que se ha hecho. Todo es mejorable. Yo creo que la plantilla está bien compensada y el equipo tiene cubiertas todas las posiciones». Y anunció que habrá fichajes en el mercado de invierno para reforzar al equipo. «Hemos tenido una reunión con el entrenador y a partir de ahí tenemos unas premisas y una búsqueda guiada para la incorporación de medio campo hacia adelante». En ese sentido, el club tendría que dar bajas para liberar fichas, una situación que llegado el caso el director deportivo adelantaba que tienen claro de qué jugadores prescindir llegado el caso. «Si tenemos la posibilidad de que llegue algo tendríamos que hablar con esos futbolistas», apuntó. Aunque si el mercado no ofrece nada interesante se cuenta con la opción de incorporar jugadores sub-23. El director deportivo señaló que el club ya trabaja en ocupar la ficha que deja libre Aketxe. «Ya hemos visto cosas, pero el mercado es complicado», comentó.

El concurso de acreedores tampoco sería un problema a la hora de emprender esos refuerzos, ya que según expuso Gudi el Badajoz cuenta con un presupuesto fijado desde pretemporada que permitiría ese esfuerzo extra.

Por otra parte, la Grada de Animación 1905 ha convocado para este miércoles, a las 12.00 horas, una concentración a las puertas de las oficinas del club para pedir la dimisión de Gudi.