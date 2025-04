El grupo de Oliver sacude las alfombras del Nuevo Vivero

Ni la balsámica victoria en Talavera hace que cesen las turbulencias en el Badajoz. Las sorpresas y sobresaltos son continuas y no hay un ... día de tregua. El grupo de Oliver-Iglesias ha empezado a sacudir las alfombras del Nuevo Vivero y debajo asegura haberse encontrado más deudas originadas en este último año de gestión por parte mexicana. De esta manera, según esta denuncia de los llamados nuevos dueños el agujero de la entidad ha seguido creciendo tras reconocerse en el concurso de acreedores que se disparaba por encima de los 6 millones de euros y cuyo convenio se aprobó con una quita del 50 por ciento de los créditos ordinarios con una carencia de dos años a pagar en cinco.

A través de un comunicado oficial del club, anuncia que se va a llevar a cabo una auditoría tras detectar algunas facturas pendientes de pago y alerta del riesgo que conlleva para la supervivencia de la entidad que no se estén atendiendo los compromisos con las administraciones públicas. «Se han encontrado deudas ocultas que parecen superar los 600.000 euros, con especial gravedad en las deudas del concurso que podrían situar al club en causa legal de liquidación», expone. Con respecto a ese último apunte se refiere a supuestos incumplimientos con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. El Badajoz firmó en noviembre un convenio singular con Hacienda por una deuda cercana a los 880.000 euros mediante el pago fraccionado en cinco años, pero sin quita. De esta manera, el club se expone a que el organismo recaudatorio ejecute su disolución al no estar cumpliendo los plazos para satisfacer dicho crédito privilegiado. Con la Seguridad Social había un principio de acuerdo para una cantidad que rondaba el medio millón de euros, pero no se llegaron a rubricar sobre el papel las condiciones.

Ya lo avanzaba Luis Oliver Sierra en su segunda comparecencia de las tres que tuvo en sus tres primeros días desde su abrupta llegada al Badajoz. «Dependemos de la buena fe de los juzgados porque como no se paga a Hacienda y no se paga nada del convenio nos pueden ejecutar en cualquier momento, eso es otra cosa que tenemos que poner al día», denunciaba. El director deportivo, ahora metido a entrenador interino, reafirmaba entonces con esas palabras la intención de su grupo de acometer una ampliación de capital de un millón de euros tal y como llevaba anunciando semanas atrás en diversos comunicados en los que instaba a la urgencia de facilitar su entrada en el consejo de administración para poner en orden las cuentas del club ante lo que consideraban reiterados impagos con personal, proveedores y especialmente con Hacienda y Seguridad Social.

Los nuevos gestores apuntan en el comunicado emitido este martes bajo el nombre del Badajoz que tras su desembarco están comprobando la documentación para analizar el estado económico del club en este último año desde que el grupo mexicano se quedó en solitario al frente tras el traspaso de las acciones de Lanuspe. «En estos dos días se han recabado algunos datos y facturas pendientes para valorar la situación que ha dejado el anterior director general del club». En ese sentido, aseguran que dicha gestión ha incrementado la deuda de la entidad y lo constatan poniendo un caso concreto de impagos durante todo ese año. «El ejemplo más ilustrativo es la deuda contraída con la empresa Royalverd, encargada del mantenimiento y cuidado del césped de nuestro estadio. En total se le adeuda la cantidad de 122.000 euros en concepto de trabajos impagados desde marzo de 2023», sostiene el grupo de Oliver-Iglesias. Se siguen repitiendo así los mismos pasos que a su llegada en su primera etapa cuando asumieron como gestora el club en enero de 2022 y también anunciaron el acuerdo con Royalverd para saldar sus importantes deudas y que retomara su labor en el campo. De ahí la intención de hacer una auditoría para aclarar las cuentas del Badajoz. En la nota añade que se informará a los accionistas de la situación económica del club una vez se conozcan los resultados de la auditoría.

El peligro de liquidación reside en los supuestos incumplimientos con Hacienda porque a los acreedores ordinarios no empezaría a pagar hasta finales de 2025 en virtud a la carencia de dos años del convenio. El club lograba a mediados de noviembre sacarlo adelante dicho con unas adhesiones de crédito ordinario superiores al millón y medio de euros de un total de casi dos y medio en los que se contemplaba una quita final de alrededor de 1,5 millones de euros con dos años de carencia a pagar en cinco años. Una deuda, rebajada a la mitad, aparte de los más de 1,3 millones de crédito privilegiado con Hacienda y Seguridad Social, además del subordinado afectado por las esperas de los ordinarios y quedaban fuera del convenio los créditos contra la masa.

En su anterior etapa, el grupo Oliver-Iglesias también se hizo cargo de la gestión del Badajoz asumiendo los gastos ordinarios del día adía. Meses después con la publicación de la lista de acreedores se conocía que ese dinero adelantado se trataba de un préstamo de Teo Brea por un montante de unos 880.000 euros, lo que le convertía en el mayor acreedor del club.