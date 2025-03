La Plataforma SB pide respeto para el Badajoz

J. P. Badajoz Lunes, 26 de febrero 2024, 13:40 | Actualizado 21:37h. Comenta Compartir

La afición está harta ante tanto lío institucional y no quiere que se trate al Badajoz como un juguete que se maneja al antojo de unos y otros. La Plataforma Sentimiento Blanquinegro ha salido al paso de un nuevo comunicado del grupo Oliver-Iglesias y pide que se trate con respeto al club instando a ambas partes a que resuelvan su lucha de poder a través de los mecanismos legales que correspondan para no seguir perjudicando a la entidad. También Juanma Zapata quiso aclarar ciertos puntos sobre su función como consejero independiente en un día intenso de cruce de comunicados.

El binomio Oliver-Iglesisas no cesa en su empeño de recuperar el Badajoz. En un nuevo comunicado emitido por Lanuspe SL, sociedad propietaria del 99,75 por ciento de las acciones del club, vuelve a insistir en la urgencia de convocar una junta general de accionistas para poder entrar en el consejo de administración y tener capacidad para tomar decisiones.

Este grupo muestra su preocupación ante la deriva deportiva del equipo después del nuevo batacazo ante el Ursaria, un rival directo que se le escapa ya a cinco puntos y le hunde un poco más en el pozo del descenso. «La derrota de ayer en Madrid acerca al club al abismo de la Tercera División de la RFEF, la antigua Regional Preferente, una categoría indigna para un club con la afición y la historia del CD Badajoz», expone la nota firmada por Javier Peña como administrador único de Lanuspe.

Sobre este punto, Sentimiento Blanquinegro considera más preocupante la vuelta de estos empresarios al Nuevo Vivero teniendo en cuenta su trayectoria en otros clubes, especialmente la más cercana con los vecinos y hermanados de Almendralejo. «Estamos muy sorprendidos por la súbita preocupación por la situación del club de los 'autodenominados accionistas mayoritarios', más aún cuando no han demostrado tener ningún vínculo afectivo o social con el club de la ciudad ni en el pasado ni ahora. Si a esto le sumamos el daño que probadamente han hecho a otros clubes, entre otros a nuestros vecinos del Extremadura UD, que conllevó su desaparición, que es conocido por el público en general. En definitiva esta preocupación más que sincera es casi perversa. A nosotros como aficionados sí que nos preocupa la situación del club, y en estos momentos tan críticos deportivamente, todavía más su posible vuelta al mismo», apunta el colectivo de seguidores y pequeños accionistas del Badajoz.

Los que se consideran dueños de Lanuspe reiteran la necesidad de convocar una junta de accionistas para poder abordar una ampliación de capital de un millón de euros que «permita la puesta al día de todas las obligaciones económicas que este consejo va dejando en un espantoso reguero de impagos a personal, proveedores y organismos públicos, en especial los acuerdos singulares y los IRPF pendientes».

La Plataforma SB solicita a los actuales dueños y a sus pretendientes que resuelvan su disputa por el control del club a través de los cauces pertinentes y que no jueguen con los sentimientos de la afición en función de sus intereses. «Pedimos respeto a la institución, pedimos un mínimo de educación en los comunicados, pedimos que no se tome por tonta a la afición del CD Badajoz manipulándola en estos duros momentos para arrimarla a unos intereses mercantiles particulares. Y solicitamos a las partes (actuales gestores mexicanos y los demandantes) que arreglen estos aspectos mercantiles en los correspondiente órganos de resolución de conflictos, no salpicando al funcionamiento normal del club y a la tranquilidad de la plantilla», subraya.

El grupo de Oliver critica al actual consejo por su negativa a convocar la junta y apunta a sus tres consejeros, Víctor Arana, Miguel Leyva y Juanma Zapata, como los culpables de esta situación deportiva e institucional del Badajoz. «Eso les convierte en responsables del deterioro económico y de la posible desaparición del club si se consuma el descenso a la última división nacional».

Sentimiento Blanquinegro critica que desde la parte que reclama el club se señale a uno de sus miembros, que fue designado como consejero independiente como representante de la afición con el objetivo de velar por el futuro del Badajoz. «Nos parece lamentable y de muy baja estofa, que incluyan como uno de los responsables al miembro independiente del consejo, que en ningún caso ha tomado decisiones (ni ahora ni antes) ni ha estado al cargo de ningún área de gestión». Y les recuerda que tras el traspaso de sus acciones a los mexicanos dejaron a personas de su confianza en puestos de gran relevancia dentro del organigrama del Badajoz. «En cambio, quienes sí han estado al frente de la gestión en las dos últimas temporadas, han sido las personas designadas por estos 'conocidos salvadores de clubes', Luis D. A. en el cargo de presidente, y Diego García en el de director general. Puestos de decisiva importancia para todo lo que acontece en el club. Y por tanto, principalmente este último, responsable de la situación crítica del club»

Respuesta de Juanma Zapata

Juanma Zapata también ha salido al paso para responder como consejero independiente y reconocer haber recibido presiones. «No dirijo ninguna estrategia, tal y como refleja Lanuspe en su comunicado. Les he hecho saber desde que contactaron conmigo la primera vez para presionarme, que mi función dentro de ese consejo es representar a la afición y conseguir que en los estatutos se refleje la figura del consejero independiente de conformidad a la Ley del Deporte, en ningún caso es tomar decisiones estratégicas, económicas o deportivas». En ese sentido, Zapata aclara que no tiene potestad para convocar ni a la junta de accionistas ni al consejo al «no tener un porcentaje de acciones superior al 5%, no tengo capacidad legal para ello, desde mi posición de socio de la entidad». El consejero independiente añade haber recibido presiones sobre este asunto. «La pasada semana también se dirigieron a mí para que convocase una reunión del Consejo de Administración, para la cual tampoco tengo capacidad, puesto que el único que podía hacerlo era el presidente del Consejo», señala. Y recuerda que su función es la de meramente portavoz de la masa social y garante de los intereses del club. «Desde mi nombramiento, como interlocutor de la afición, mi misión ha sido trasladar a la dirección la opinión que parte de la afición me ha hecho llegar en cuanto a la forma de llevar la plantilla y el equipo, y formas de mejorar su rendimiento y resultados, nada más».

Ante las presiones recibidas y los últimos acontecimientos en los que por la parte de Oliver se cuestionan sus intenciones, Zapata pone su cargo a disposición de la propiedad del club. «Siempre estaré disponible para colaborar y ayudar en la medida de mis posibilidades, por el buen futuro del club, tanto personalmente como a través de la plataforma a la que represento, como he venido haciendo todo este tiempo».

El colectivo de aficionados y accionistas minoritarios aclara que la actual deriva que lleva el club tanto en lo deportivo como en lo institucional no se debe a la negativa mexicana a que el grupo de Oliver entre en el consejo. «Es evidente, y no necesita justificación, que la grave situación del club no es causa de la 'no convocatoria de junta general'», expone.