El grupo de Oliver asegura la continuidad del Badajoz también en Tercera

La amenaza del posible descenso a Tercera ha abierto un debate entre los aficionados del Badajoz. Por un lado, mantener un club sacudido por ... los líos judiciales y las deudas o por el otro, empezar otra vez desde cero. Ser o no ser, esa es la cuestión. Muchos creen que bajar a la quinta categoría sería el fin. Los hay que consideran que otra refundación ya no tendría ese mismo espíritu que en 2012 y se agarran a ese sentimiento de pertenencia para mantener la llama viva. Y por contra están los que hastiados de tanta convulsión institucional ansían con volver a los orígenes del club y devolverlo a manos de sus aficionados. La noble resistencia de los nostálgicos frente al drástico borrón y cuenta nueva. Pero el grupo representado por Luis Oliver y Agapito Iglesias quiere zanjar todas esas dudas que planean en la calle y sostiene que la continuidad del Badajoz está asegurada también en el caso de que caer a Tercera. Pase lo que pase.

Los actuales administradores del club blanquinegro mantienen su apuesta y convicción plena de reflotar al Badajoz. Y ya piensan en la próxima temporada independientemente de si se desciende o no. En ese sentido, tratan de transmitir un mensaje de tranquilidad a la fiel masa social pacense. No habrá desaparición en ninguno de los escenarios posibles y en el peor de los casos se empezaría a trabajar en un proyecto para recuperar la Segunda RFEF por la vía directa en un año. La idea sería apostar por la tierra para extremeñizar la plantilla y buscar un nuevo entrenador de garantías sin descartar la continuidad de Luis Oliver Sierra. Aunque en el Nuevo Vivero todavía no dan todo por perdido y aún confían en el milagro de la salvación. Desde el grupo de estos empresarios entienden que han invertido mucho dinero en el club como para dejarlo morir sin más y que solo lo recuperarían subiendo de categoría. La intención de los gestores es terminar la auditoría que ya tienen en marcha para conocer la realidad económica del club y a partir de ahí poner en orden las cuentas para saldar deudas y atender a sus compromisos de pago. La prioridad es ponerse al día con Hacienda y Seguridad Social, cumplir con los retreasos del fútbol base, alcanzar un acuerdo con Royalverd y levantar los recursos de impagos que pesan en los juzgados. El Badajoz se encuentra en fase de concurso al que le queda poco más de un año de carencia y los proclamados nuevos dueños siguen confiando en sacarlo adelante, aunque son conscientes que en Tercera resulta muy difícil.

En cualquier caso el desencanto de la afición es evidente. De ahí que la sociedad Oliver-Iglesias estudie tomar medidas populares para compensarles de alguna manera la próxima temporada en el supuesto último de un desplome total a Tercera. La hinchada blanquinegra lleva soportando desde que casi tocó el cielo de Segunda en 2021 un cúmulo de desgracias y de encrucijadas institucionales que le sitúan al límite de lo soportable. Toda esa agitación, aderezada con causas judiciales de todo tipo, ha puesto a prueba una fidelidad a unos colores que lleva grabados en el corazón.

Pero al Badajoz todavía le quedan cartuchos por quemar. El reto es extremadamente difícil, pero la última victoria ante el Mensajero ha alimentado cierta esperanza y ese hilo que le mantiene con vida no lo quiere soltar. Todo pasa por ganar en Montijo y después seguir ganando hasta el final.