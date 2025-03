La gran encrucijada del Badajoz

La carta de los empleados del club ha puesto de manifiesto una realidad más dura de lo que parecía de puertas hacia afuera. En la ... misma describen una situación crítica más que preocupante y en la que llegan a reconocer sus temores por la propia supervivencia del Badajoz.

Con esta denuncia pública se han activado todas las alarmas y ha permitido abrir los ojos a una afición desconcertada ante todo lo que está sucediendo. La inquietud y nerviosismo por lo que pueda pasar con el club también se ha trasladado a la calle. Los mensajes de apoyo y comprensión hacia los trabajadores han sido incesantes desde el primer momento. Desde la Plataforma Sentimiento Blanquinegro, la Federación de Peñas y la Grada 1905 emitieron un comunicado conjunto mostrando su solidaridad en ese sentido. «Comprendemos la dificultad de desarrollar vuestro trabajo sometidos a una dirección incapaz y completamente irresponsable», señalan al tiempo que lanzan un mensaje a los máximos accionistas del Badajoz. «Advertimos a la propiedad del club que la vulneración de los derechos de los empleados tendrá consecuencias», añaden.

El Badajoz se encuentra en toda una encrucijada en esta lucha por el poder del club que se debate entre el grupo mexicano, que empieza a hacer aguas ante la evidente falta de recursos denunciada por sus propios empleados para poder terminar la temporada sin problemas; y la vuelta del binomio Oliver-Iglesias, de tan negro recuerdo de su paso por el Nuevo Vivero hace solo dos años y cuyo rechazo provocó manifestaciones de aficionados y hasta de los propios jugadores arrodillándose antes de los partidos como protesta e incluso concentrándose en el Ayuntamiento. El empresario navarro ha empezado a mover ficha y a través de su representante Javier Peña, como administrador único de Lanuspe, ha hecho llegar varios requerimientos a la parte mexicana para poder entrar en el club.

La incertidumbre envuelve al Badajoz. Los trabajadores dejaban clara su gran preocupación por el devenir de los acontecimientos. La entidad blanquinegra se encuentra atrapada en un laberinto del que no ve la forma de encontrar una salida. Entre los que se atrincheran en el silencio sin aportar soluciones urgentes y claras y los que pretenden retomar el control al asalto, el club mantiene su curso como puede a la deriva. A nivel deportivo, el equipo se está jugando la permanencia en un contexto difícil de gestionar y mantenerse al margen. «Seguimos trabajando para que la llama de este sentimiento no se pague nunca y para que las fechorías de sus nefastos dirigentes que han pasado por este club desde que es SAD no quede impune», recoge la nota conjunta del colectivos de aficionados.

Desde dentro se sostiene que se ha llegado a enero al día, pero se cuestionan qué deparará el futuro de ahora en adelante. En su escrito desvelan que no se atienden a los pagos con proveedores, Hacienda y Seguridad Social. «Impagos que se producen desde hace meses ante la pasividad de la propiedad del club y del director general», exponía el personal del club en la nota. Una situación de extrema gravedad, teniendo en cuenta que el Badajoz se encuentra en concurso de acreedores, aunque con una carencia de dos años. Especialmente llamativo es que el club haya dejado de cumplir con sus compromisos con la Agencia Tributaria, con la que se llegó a anunciar un acuerdo para la firma de un convenio singular a finales de noviembre y la amenaza de liquidación que conlleva ante cualquier incumplimiento.

Los empleados también hacían referencia a la situación de desamparo y abandono en la que se sienten sometidos por parte de la propiedad. La sensación que da es que los mexicanos estén replegando velas y preparando el terreno para una huida hacia adelante. Al menos por parte de los Arana a tenor de sus últimos movimientos. Ni esta grave crisis a todos los niveles tanto institucional como deportiva ha provocado que los dos máximos accionistas den ese paso al frente que tanto reclama la masa social desde hace meses. Guillermo Ritchey y Víctor Arana siguen sin dar la cara y se refugian en el escudo de Miguel Leyva. Este martes se hacía oficial con su publicación en el Borme la renuncia de Alfredo Gómez-Landero como consejero y tras las dimisiones del presidente Luis Díaz-Ambrona y del secretario Diego García, el consejo de administración queda reducido a tres miembros: Víctor Arana, Miguel Leyva y Juanma Zapata. En la actualidad, el director general y consejero delegado Miguel Leyva es el único a bordo que sostiene el timón y su discurso es que el grupo mexicano va a mantener el barco a flote. Este miércoles, Leyva se reunía con los empleados para tratar de transmitirles tranquilidad porque según sostiene el club está muy vivo y asegurar que la propiedad tiene la situación bajo control.

Los futbolistas, por su parte, recibían el asesoramiento por parte de la AFE ante la incertidumbre por su futuro en el caso de que se empiecen a dejar de abonar las nóminas. Hay que recordar que el Badajoz pudo finalmente competir en Segunda RFEF gracias a una cautelar del Juzgado de lo Mercantil que dejaba sin efecto la resolución del Juez Único de Competiciones no Profesionales que dictaba el descenso administrativo a Tercera por sus deudas con la AFE. A este respecto, según la circular de la RFEF sobre el Fondo de Garantía Salarial en su norma segunda sobre los requisitos de los créditos afectados en su apartado 5 recoge que en ese caso no estarían cubiertos. «Los jugadores pertenecientes a clubes que no cumplan los requisitos para competir de acuerdo a la normativa de la RFEF y fuesen inscritos por mandato judicial o similar quedarán excluidos del fondo (...), salvo en el caso en que los futbolistas cancelen su licencia conforme a la normativa federativa aplicable ante el impago de tres meses y se desvinculen de ese club».