Gesta serona o venganza cordobesa en el Arcángel

Que el Villanovense gane esta noche al Córdoba en el Nuevo Arcángel es tan improbable como lo era, estadísticamente, que lo hiciera en el municipal serón el pasado 20 de noviembre. Fue la primera derrota del conjunto cordobés y, de momento, sigue siendo la única. Repetir la gesta es el objetivo de los de Josip Visjnic ante un rival que no olvida lo ocurrido en Villanueva. «Tengo bastantes ganas de este partido y ojalá podamos conseguir los tres puntos», advierte Germán Crespo que asegura que en la primera vuelta el comportamiento de una parte del cuerpo técnico serón «no fue correcto».

Pero el Córdoba no se conforma con sacarse la espinita, quiere clavar otra en los serones: «Queremos ganar los tres puntos y, además, es el rival con el que nos estamos jugando ser el equipo menos goleado; queremos serlo nosotros y eso pasa por que el Villanovense encaje goles».

Son los dos alicientes de un equipo que acaricia el ascenso, pero no podrá celebrarlo hoy. Si gana, dependería mañana de una derrota del Cacereño en Montijo; si pierde o empata, tendrá que esperar. «Es el líder, le faltan pocos puntos para ser campeón, cualquier jugador que ponga es una garantía... Pero hay varios ejemplos en el fútbol de que no siempre el mejor gana», asevera Josip Visjnic que no podrá contar hoy con Seth Vega ni Lolo Garrido, ambos por acumulación de tarjetas, lo que le obliga a hacer cambios en el once respecto al pasado domingo. En las filas cordobesas no estarán hoy José Cruz ni Arranz.

La victoria de la primera vuelta no será en cualquier caso un espejo en el que mirarse para un Villanovense que se enfrentará además a una de las mejores entradas de la temporada en el Nuevo Arcángel donde se espera superar los 15.000 espectadores. «El partido de la primera vuelta y este no tienen nada que ver», afirmaba en la previa el técnico serbio. «Pienso que podemos ganar, lo que hemos trabajado es para ganar, así como convencer al jugador de que podemos sacar algo positivo; el resultado nos dirá si lo hemos hecho bien o no», añadía.

¿Valdría entonces el empate? «Nos vale todo lo que sea positivo», responde Visjnic sobre una balanza en la que habrá que ver qué pesa más: el deseo de una nueva gesta o el de la venganza.