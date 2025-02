Garitano: «Lo estamos pasando realmente mal»

R. P. MÉRIDA. Martes, 14 de diciembre 2021, 07:35 Comenta Compartir

El Mérida lleva cuatro jornadas sin dar la sensación de poder ganarle a nadie. Pero ante el Cacereño, el disparo de Álvaro Ramón en el rechace del penalti traspasó la línea de gol y ante el Villanovense, el tanto de Seth fue claramente en fuera de juego. O sea que no le sale nada ni en las cosas que no dependen de él. Unido a la plaga de lesiones y el no poder competir nunca con más de catorce futbolistas de la primera plantilla desde la jornada uno explica la crisis en la que está sumido.

«Que la gente sepa que lo estamos pasando realmente mal», se desahogó ayer el director deportivo, Ander Garitano, en los micrófonos de Onda Cero. «Nadie en el club está contento. Yo asumo la culpa de absolutamente todo, pero esto es un engranaje (club, dirección deportiva, cuerpo técnico y jugadores) y cada uno tiene que asumir las responsabilidades que tiene que asumir. Evidentemente no se han hecho las cosas todo lo bien que se deberían haber hecho».

La situación es la de la pescadilla que se muerde la cola: el equipo solo saldrá de la crisis con buenos resultados... pero mentalmente no está para poder superar a nadie. «Los futbolistas están bloqueados», continúa Garitano. «El equipo necesita de algún resultado y sensación positivas y, sobre todo, recuperar jugadores. No quiero que suene a excusa, pero el domingo jugamos sin siete futbolistas. Recuperar autoestima entrenando y recuperar lesionados, porque desde que yo estoy aquí esto es un lastre».

La mejor de las noticias es que queda tan solo un partido para el parón de Navidades y la apertura del mercado de invierno. Ahora le queda al club decidir qué quiere hacer: si apostar de verdad con los fichajes para revertir la situación y pelear por los playoffs en la segunda vuelta o pasar de puntilla para medio salvar la temporada. La realidad es que el descenso está muchísimo más cerca (a dos puntos de la promoción) que el playoff de ascenso (a siete).

«No puedo hablar de cuántas bajas y cuántas altas va a haber. Solo puedo decir que estamos trabajando y que pondremos todo para mejorar el equipo, reforzando algunas posiciones. Porque hay que reforzar de la mejor manera el equipo e intentar recuperar a los lesionados para el día de Las Palmas». Esa es la solución a medio plazo. La corta es «centrarnos exclusivamente en el partido de este domingo. Que los futbolistas entiendan lo que nos vamos a encontrar y, si lo hacen, algún día nos tiene que sonreír también la suerte. Pero a partir de ahora tenemos que hablar menos y jugar más. Es lo único que le podemos transmitir desde aquí».