«Todo lo que no sea ganar sería decir adiós a jugar el playoff»

El mejor final puede ser también el peor posible. A principio de temporada, José Ángel González habría firmado ver a su Montijo con opciones de jugar playoff, pero no que ese sueño dependiera del duelo contra un Villanovense que forma parte de su corazón.

–Un partido especial.

–Los derbis siempre lo son, sobre todo ahora que los dos equipos nos jugamos el estar arriba. Para nosotros es una gran final porque todo lo que no sea ganar al Villanovense sería decir adiós a jugar ese playoff.

–Para ellos es igual.

–Para nosotros sería un premio porque nuestro equipo está hecho para mantener la categoría, una plantilla corta y con muchas bajas; pero para el Villanovense creo que su objetivo era estar peleando por ese playoff.

–¿Qué supondría quedarse fuera?

–A mí me haría muchísimo daño. Para muchos conseguir el objetivo de la permanencia ya es un logro, pero te ves ahí y yo estoy muy ilusionado, como si fuese mi primer año por ese objetivo que siempre es bonito.

–¿Imagina la celebración?

–Sí, cada día voy a entrenar con esa ilusión porque la oportunidad está ahí, aunque seamos el Montijo. Lo veo claro y el ganar el domingo nos daría un plus para lo que viene.

–¿Lo transmite a los más jóvenes?

–La gente joven no se da cuenta de la oportunidad que tiene de poder vivir una situación que quizás muchos no volvamos a vivir y yo se lo hago ver. Están ante una ocasión única con solo cuatro partidos por delante, dos de ellos en casa, y hay que afrontarlo como si fuese el último partido de sus vidas.

«Me hubiese encantado retirarme en el Villanovense, es donde más feliz he sido»

–¿Cómo ve al rival?

–Desde el principio se hizo una plantilla bastante compensada, Pepe Cuevas tiene una experiencia enorme y conoce el mercado, el club y sus necesidades. Empezaron bien, luego vino su momento de bajón y ahora creo que están volviendo a ser un equipo serio y compacto. Están haciendo un año muy bueno y ojalá nos podamos meter los dos equipos; si nosotros no podemos, ojalá sea el Villanovense.

–Tendrá muchos amigos delante.

–Villanueva es mi casa y me hubiese encantado retirarme en el Villanovense porque es donde más feliz he sido, pero no pudo ser. Afronto el partido con muchas ganas porque tengo ahí muchos amigos, aunque el domingo voy a muerte, ya se lo he dicho a Javi Sánchez y a Pajuelo: si tengo que ir a la disputa con ellos, no voy a dudar.

–¿Cómo está siendo su año?

–Empecé muy bien, pero en enero pasé la covid y tuve una infección en la rodilla, todo esto me mermó y es ahora cuando estoy volviendo a disfrutar. Ojalá nos metamos en playoff y podamos vivir más partidos porque no sabes cuándo puede ser el último.

–Suena a despedida.

–Cuando tuve los problemas de rodilla lo pensaba, pero cuando juegas y te encuentras bien, tienes dudas. Pero ya va llegando el final, soy un tío competitivo y si no me sale un proyecto ambicioso y serio... No lo cogería.