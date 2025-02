Ganar fuera de casa para seguir con vida

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Sábado, 8 de febrero 2025, 19:15 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

Qué pocas alegrías lleva el Villanovense, que sigue con sus tres únicas victorias del curso en el casillero; pero qué tristeza aún más grande la que acumula lejos de casa, donde todavía no ha conseguido ganar. No es la única tarea pendiente, ni siquiera quizás ... la más preocupante, pero sí es un peso que aún no se han quitado de encima los de Alberto Cifuentes. Este domingo, tratarán de hacerlo en un campo, el de la Deportiva Minera, que no es de los más complicados.

En su feudo, los murcianos han cosechado cuatro triunfos, cinco empates y dos derrotas. «Es un campo pequeño que yo creo que igual hasta les perjudica más que les beneficia», señalaba en la previa el técnico del Villanovense sobre un rival del que destaca también sus buenos resultados fuera de casa, sumando igualmente cuatro victorias a domicilio. Amarrado a la penúltima posición, el Villanovense es otro de esos equipos que ha empezado demasiado pronto a apurar sus opciones de permanencia. «En algún momento tenemos que reivindicarnos de verdad y yo creo que el otro día hicimos una gran primera parte demostrando que el equipo quiere», expresa el técnico manchego que este domingo no podrá contar con Carlos Daniel, expulsado en el empate contra el San Fernando y que tendrá que cumplir finalmente un partido de sanción. Tampoco llegan para este partido ni Javi Sánchez ni Adighibe, lesionados. Con Viti convocado con La Cruz Villanovense, al menos, Cifuentes tendrá nuevas alternativas en ataque con las incorporaciones de Bayo, Sebas, Moha y Kevin, estos dos últimos ya con minutos el pasado domingo. «Son todos jugadores de perfil ofensivo y nos dan muchas soluciones a la hora de los cambios», reconocía el técnico del Villanovense que valora el poder tener recambios de garantía ya sea para el once inicial o para el banquillo. En estas caras nuevas ha encontrado además buena predisposición, «vienen con mucha ganas de reivindicarse y me está gustando lo que veo de ellos; además han generado ese cambio de roles en el vestuario o de perfiles, son jugadores alegres que se han comprometido bien con la tarea». En cuanto a la Minera, Cifuentes destaca que se trata de un equipo al que le gusta llevar la iniciativa, «tienen jugadores de mucha experiencia en la categoría, de mucha calidad y un gran presupuesto». MINERA-VILLANOVENSE DEPORTIVA MINERA Fran; José Más, Cifuentes, Morante, Juanmi, Javi Vera, Petcoff, Baradji, Perdomo, Pipo y Rubén Mesa.

CF VILLANOVENSE Olmedo; Iván Robles, Ruyman, Brunet, Lobato, Pajuelo, Pablo Guerrero, Abreu, Kevin, Benji y Moha.

ÁRBITRO Marc Oltra Sáez (catalán).

ESTADIO Y HORA Municipal Ángel Celdrán, 12.00 horas.

