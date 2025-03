Algún día habrá que ganar

r. p. Mérida Sábado, 8 de enero 2022, 18:22 Comenta Compartir

Recuerden, lo dijo De los Mozos antes del parón: nosotros, como otros equipos del grupo, también engancharemos una racha de cuatro o cinco victorias seguidas. Y, más o menos, volvió a recalcarlo hace dos días: el equipo va a acabar ganando. Así que hoy debería ser el día: tras cinco derrotas seguidas sin ver puerta, el Mérida recibe en el Romano al filial de Las Palmas, que no gana lejos de Canarias desde la primera jornada en Montijo. Ese vestuario emeritense debería recordar que está confeccionado para jugar playoff y luchar por ascender… y que son los mismos que, en el primer tramo del campeonato, no perdían casi nunca.

De este tipo de pesadillas se suele salir con un click que suena dentro de uno, en un momentito en que la suerte apenas te sonríe y que dura no más de uno o dos segundos. Un penalti injustísimo señalado, una parada salvadora del portero, un tiro en el pie del rival, un mal bote del cuero en el césped que te llega a ti y no al rival… Da igual que se esté jugando rematadamente mal, da igual que la grada exteriorice su malestar, da igual que el sufrimiento esté siendo muy palpable. El equipo necesita algo que le ayude a volver a creer. Y a partir de ahí… volver a ser el que era.

Debería llegar este mediodía… pero a lo mejor no lo hace. Pero debería llegar este mediodía… porque si no la situación sobrepasaría el límite. El equipo, a ocho puntos del playoff de ascenso, tiene por delante un partido en casa ante un rival que marca la salvación, luego un parón y luego otro partido en casa ante el colista del grupo. «La diferencia de ocho puntos es remontable. Perfectamente remontable. No tengo ninguna duda. Pero ahora no podemos pensar en eso, sino en ganar solo a corto plazo», opinó el viernes el técnico emeritense.

Sin Higor Rocha, Artiles y Héctor Camps en el once titular, no sale uno muy diferente al que perdió y naufragó en el último partido del 2021 en Montijo. Ya con Javi Montoya bajo palos, eso sí. Pero de ese último recuerdo, habría que mejorar absolutamente todo, porque fue la peor imagen del equipo en toda la temporada de largo. «Pero hasta que no empiece el partido ante Las Palmas no sabremos si el parón nos ha sentado bien. Digo siempre que el trabajo de los jugadores es muy bueno y no tengo queja de ellos en los entrenamientos. Pero esperemos que sí y cuando empiece el partido veamos que el parón nos ha sentado bien».

Las Palmas

Con cuatro jugadores aislados por covid (Arnau, Yeremi, Sato y Yerai) y la baja por sanción de Del Pino, su segundo máximo goleador, el filial de Las Palmas llega a Mérida un punto por debajo en la tabla y tras cinco partidos sin conocer la victoria. «Pero juegan como un equipo senior: a la contra, no arriesgan en defensa y acumulan muchos jugadores por detrás del balón. No es un filial al uso. Lo que he visto me ha gustado mucho tanto a nivel de jugadores como táctico», analizó De los Mozos.

Pero Las Palmas Atlético llega sin poder entrenar en condiciones a causa del covid durante toda esta última semana: «Las rachas quedan demasiado atrás porque ya se lleva mucho tiempo sin competir. Y además, empezamos y volvemos a parar el domingo que viene. Ellos llegan con una situación pareja a la nuestra, pero tienen un equipo muy estructurado», valoró desde Las Palmas el técnico amarillo, Juan Manuel Rodríguez.